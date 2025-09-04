Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Sputnik, Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, di sela-sela Forum Ekonomi Timur 2025 di Vladivostok, menyatakan bahwa laporan mengenai kemungkinan AS mengubah rezim di Venezuela adalah semacam tekanan dan metode yang tidak dapat diterima untuk memajukan hubungan internasional.

Zakharova menekankan bahwa tindakan Barat terhadap negara-negara yang berusaha mengejar kebijakan nasional mereka sendiri menunjukkan tekanan yang jelas pada Venezuela di semua tingkatan.

Dia menambahkan: "Situasi ini ditampilkan secara berlebihan dan tidak dapat diterima serta menciptakan ancaman bagi keamanan regional dan global".