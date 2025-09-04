Pembunuhan pejabat Yaman adalah tanda pengecutnya Tel Aviv; kejutan menanti para penjajah

Menurut kantor berita Abna, Abdul Bari Atwan, seorang penulis dan jurnalis Palestina serta pemimpin redaksi surat kabar elektronik Rai al-Youm, dalam sebuah wawancara dengan saluran "Al-Masirah" mengatakan bahwa kejahatan musuh Zionis terhadap rakyat Yaman adalah pengakuan yang jelas atas rasa sakit besar yang disebabkan oleh operasi Yaman, yang telah mengejutkan musuh Zionis dan membuat dunia terkejut.

Atwan menganggap pengorbanan rakyat Yaman sebagai sumber kebanggaan bagi semua bangsa Arab dan Islam dan mengatakan bahwa kejahatan serangan terhadap anggota pemerintah Yaman adalah puncak dari pengecut dan kekejian, dan ini adalah kebiasaan Zionis untuk melakukan tindakan seperti itu. Mereka melakukan ini di Iran dan Lebanon, dan sekarang mereka melakukannya di Yaman.

Mengacu pada fakta bahwa Yaman telah memberikan para martir ini untuk membela umat, martabatnya, tempat-tempat sucinya, dan kehormatannya, ia menyatakan penyesalan bahwa para penguasa Arab tidak memahami peristiwa ini dan memberikan triliunan dolar kepada Trump untuk perang melawan Yaman dan Palestina. Analis senior regional ini melanjutkan: "Yaman akan menang dan Palestina akan menang, dan perlawanan akan menulis ulang peta Timur Tengah".

Dia mengatakan bahwa tindakan musuh Zionis dalam membunuh warga sipil Yaman adalah karena mereka sangat kesakitan oleh serangan heroik Yaman yang telah mengguncang keamanan dan stabilitas mereka dan menyebabkan kerugian ekonomi, politik, militer, dan lainnya yang luas. Atwan mengatakan: "Rudal yang mengenai Jaffa dengan hulu ledak yang dapat dipisahkan dan menyebabkan kerugian besar bagi musuh adalah peristiwa yang menyakitkan dan mengejutkan musuh. Musuh tidak menyangka rudal ini akan mencapai sasarannya dengan akurasi seperti itu. Di masa depan, lebih banyak kejutan dari Yaman akan menanti para penjajah".

Abdul Bari Atwan menambahkan bahwa operasi Yaman baru-baru ini dengan rudal hipersonik yang dapat memisahkan diri meninggalkan banyak kerugian manusia dan materi bagi musuh dan mengikis sistem pertahanan udara Amerika dan Israel yang mahal. Atwan melanjutkan: "Dua miliar Muslim berutang kepada Yaman, yang telah berdiri melawan musuh Zionis dan proyek kolonialnya. Tentu saja, pemerintah boneka, patuh, dan bayaran adalah milik Zionis dan tidak memainkan peran apa pun dalam menghadapi kejahatan genosida".

Dia menambahkan bahwa Yaman telah mempermalukan semua negara Arab dan Islam; karena itu adalah satu-satunya negara yang menolak selama 22 bulan dan memerangi musuh Zionis, dan meskipun menjadi sasaran agresi Amerika, Inggris, dan Zionis, ia mendukung rakyat Palestina. Atwan mencatat bahwa semua rakyat Palestina menghargai posisi Yaman dan pengorbanan Yaman yang tidak menghindari tanggung jawab mereka. Semua orang di semua kota Palestina yang diduduki merasakan keagungan posisi Yaman, yang tidak takut akan kejahatan pengecut Zionis.

Atwan menyatakan bahwa Yaman telah mengejutkan dunia dengan rudal-rudalnya, dan kejutan ini telah mengguncang rezim Zionis dari akarnya. Yaman telah membuktikan bahwa ia adalah negara besar dalam mempertahankan kemampuan, kehormatan, dan martabat umat Islam. Ia memprediksi bahwa Yaman akan memiliki kejutan yang akan mengguncang rezim Zionis dan para pendukungnya.

Atwan, merujuk pada fakta bahwa rezim Zionis melihat bahaya terbesarnya di Yaman, menyatakan bahwa Yaman membangun rudal dan peralatan militernya sendiri, dan militer serta warga sipilnya memiliki keberanian yang tinggi dan teguh dalam posisi terhormat mereka. Ia menekankan: "Yaman akan mengalahkan musuh Zionis dan menghancurkan proyek Zionis dari akarnya karena memiliki banyak kemampuan".