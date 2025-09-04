Serangan Rudal Baru Yaman terhadap Rezim Zionis

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Jazeera, tentara rezim Zionis melaporkan serangan rudal baru oleh angkatan bersenjata Yaman terhadap wilayah pendudukan.

Tentara Israel mengeluarkan pernyataan yang mengklaim telah memantau dan mencegat rudal yang ditembakkan dari Yaman terhadap wilayah pendudukan. Menurut klaim tentara rezim Zionis, rudal tersebut jatuh di daerah di luar wilayah pendudukan.

Tadi malam, angkatan bersenjata Yaman juga mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan bahwa mereka telah menembakkan rudal balistik hipersonik "Palestina-2" ke sasaran sensitif di barat Yerusalem, dan juga menargetkan fasilitas vital di Haifa dengan drone. Menurut pernyataan tersebut, serangkaian operasi ini "berhasil" mengenai target yang ditentukan dan menyebabkan sejumlah besar pemukim Israel bergegas ke tempat penampungan.

Tentara rezim Zionis mengklaim dalam sebuah pernyataan: "Setelah beberapa tes, dipastikan bahwa rudal yang ditembakkan dari Yaman pada hari Rabu adalah rudal klaster".

Di sisi lain, polisi rezim Zionis juga mengumumkan bahwa setelah penembakan rudal dari Yaman, tiga lokasi ledakan sekunder ditemukan di "Komando Pusat". Polisi Israel memperingatkan tentang sisa-sisa bahan peledak dan meminta warga di wilayah pendudukan untuk menjauhi area tersebut.

Angkatan bersenjata Yaman dalam beberapa hari terakhir, setelah syahidnya sejumlah pejabat politiknya dalam serangan rezim Zionis terhadap pusat-pusat sipil, telah meningkatkan serangan rudal mereka terhadap rezim Zionis. Kemarin, pada beberapa kesempatan, rudal-rudal angkatan bersenjata Yaman menargetkan berbagai sasaran di wilayah pendudukan.