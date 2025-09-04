Haaretz: Tidak ada yang bisa menghentikan keruntuhan Israel

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Mayadeen, surat kabar Zionis Haaretz dalam editorialnya hari ini memperingatkan kelanjutan rencana pendudukan kota Gaza dan menekankan bahwa rencana ini tidak memiliki justifikasi keamanan dan rezim Zionis sedang menuju bencana dengan rencana ini.

Surat kabar Zionis tersebut menekankan bahwa rezim sedang menuju bencana yang semakin meluas dari hari ke hari dan memperingatkan bahwa perang di Jalur Gaza telah melampaui batas wajar, baik dari segi keamanan maupun kemanusiaan.

Haaretz mengakui bahwa slogan-slogan "mengalahkan Hamas", "kontrol keamanan", dan "mengembalikan sandera" telah menjadi tidak berarti di bawah realitas di lapangan.

Surat kabar ini menekankan bahwa operasi "Kereta Gideon 2" tidak dapat dibenarkan dari segi keamanan, padahal Eyal Zamir, Kepala Staf Angkatan Darat rezim Zionis, bahkan memperingatkan tentang rencana pendudukan kota Gaza.

Surat kabar tersebut menambahkan: "Tidak mungkin mengajukan justifikasi keamanan untuk operasi ini, sementara semua komandan militer dan keamanan di kabinet setuju untuk pertukaran sandera dan telah memperingatkan tentang biaya manusia dan materi bagi tentara sebagai akibat dari pendudukan Gaza".

Haaretz menjelaskan bahwa sementara protes keluarga sandera terus berlanjut untuk memengaruhi keputusan kabinet, posisi Perdana Menteri rezim Zionis, Benjamin Netanyahu, tetap tidak berubah, karena perang secara politis menguntungkannya, dan dengan demikian tidak ada yang akan menghentikan penghancuran Gaza dan keruntuhan Israel.

Surat kabar ini menuntut penghentian penghancuran, pengembalian sandera, dan penerimaan rencana operasional pasca-perang Gaza yang diusulkan oleh negara-negara Arab dengan dukungan internasional, dan menulis bahwa waktu terus berjalan dan Israel harus berhenti sekarang.

Selain itu, surat kabar berbahasa Ibrani Ma'ariv, mengutip Yitzhak Brik, seorang jenderal cadangan tentara rezim Zionis, menekankan bahwa hasil dari pendudukan kembali Gaza bisa menjadi bencana. Brik mengatakan bahwa pelaksanaan rencana ini secara praktis tidak dapat dicapai dan akan mengarah pada kekacauan yang meluas di wilayah-wilayah yang diduduki.

Dia juga menjelaskan bahwa situasi pasukan darat adalah alasan ketidakmampuan tentara untuk mengalahkan Hamas dan kurangnya pasukan tambahan telah mengurangi kemampuan untuk tetap berada di wilayah yang telah diduduki.