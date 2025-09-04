28 warga Palestina menjadi martir dalam serangan Zionis sejak dini hari tadi

Menurut kantor berita Abna, mengutip Pusat Informasi Palestina, Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza hari ini, Kamis, mengumumkan bahwa selama 24 jam terakhir, 3 orang lagi telah menjadi martir karena kelaparan dan kekurangan gizi.

Menurut laporan tersebut, jumlah martir akibat kelaparan dan kekurangan gizi sejak awal perang dan pengepungan telah mencapai 370 orang, di antaranya 131 adalah anak-anak.

Kementerian Kesehatan Gaza menambahkan: "Sejak laporan Organisasi Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) diterbitkan, 92 orang, termasuk 16 anak-anak, telah menjadi martir karena kelaparan".

Dalam hal ini, perwakilan khusus PBB untuk kemiskinan dan hak asasi manusia, dalam wawancara dengan Al Jazeera, menekankan bahwa sekitar 2.000 orang telah tewas di sekitar pusat-pusat distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza. Dia menambahkan bahwa sudah terlambat untuk bertindak dan kelaparan akan meningkat di Khan Younis dan Deir al-Balah.

Selain itu, sumber medis mengumumkan bahwa dalam serangan hari ini oleh tentara pendudukan rezim Zionis di berbagai wilayah Jalur Gaza, 28 warga Palestina telah menjadi martir sejauh ini.

Menurut sumber-sumber ini, 4 dari orang-orang ini menjadi sasaran tembakan para penjajah dan menjadi martir saat mereka berada dalam antrean untuk menerima bantuan makanan di pusat dan selatan Jalur Gaza.