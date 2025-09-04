Badan Tenaga Atom Internasional Mengakui Mata-mata Inspekturnya di Iran

Menurut kantor berita Abna, IAEA dalam salah satu bagian dari laporan triwulanannya mengakui bahwa Iran telah memberhentikan dan mencabut penugasan dua inspektur badan tersebut karena memindahkan sebagian dokumen rahasia dari Iran ke Wina.

"Lawrence Norman", seorang jurnalis untuk surat kabar Wall Street Journal AS, mempublikasikan beberapa bagian dari laporan tersebut di media sosial. Menurut Norman, dalam laporan yang dirilis pada hari Rabu tersebut, disebutkan bahwa Iran pada bulan Agustus (bulan lalu) telah mencabut penugasan "dua inspektur berpengalaman" dari badan internasional tersebut. IAEA menyatakan alasan keputusan Iran adalah: "Tindakan Iran terjadi setelah kesalahan mereka (para inspektur) yang mengembalikan dokumen ke Wina yang seharusnya tetap berada di area kerja badan di situs Fordo". Pada saat yang sama, IAEA mengklaim bahwa keputusan Iran "tidak beralasan".

Di bagian lain dari klaim badan tersebut, disebutkan: "Harus ditekankan bahwa meskipun halaman-halaman ini berisi deskripsi dari dalam fasilitas, tidak ada konten yang dapat membahayakan keamanan fasilitas di dalamnya".

Kantor berita Associated Press juga kemarin merilis bagian lain dari laporan rahasia badan tersebut. Laporan Associated Press mengklaim bahwa berdasarkan laporan rahasia IAEA yang telah dilihat oleh kantor berita ini, Iran telah meningkatkan cadangan uranium yang diperkaya hingga tingkat yang mendekati tingkat senjata sebelum agresi Zionis pendudukan pada 13 Juni! Associated Press mengklaim: Laporan rahasia ini juga menyatakan bahwa Iran dan IAEA belum mencapai kesepakatan untuk melanjutkan inspeksi situs yang rusak akibat pemboman (rezim) Israel dan AS pada bulan Juni. Satu-satunya situs yang diperiksa setelah perang adalah pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, yang beroperasi dengan bantuan teknis dari Rusia. Laporan ini menyatakan bahwa sementara penarikan inspektur PBB dari Iran selama perang (agresi AS dan penjajah Zionis terhadap Iran yang melanggar Piagam PBB) "diperlukan mengingat situasi keamanan secara keseluruhan, keputusan Teheran selanjutnya untuk menghentikan kerja sama dengan IAEA sangat disesalkan"!

Kantor berita ini mengklaim: Laporan IAEA yang berbasis di Wina menyatakan bahwa pada 13 Juni, Iran memiliki 440,9 kg (972 pon) uranium yang diperkaya hingga 60%, yang menunjukkan peningkatan 32,3 kg (71,2 pon) dibandingkan dengan laporan terakhir badan tersebut pada bulan Mei. Perlu dicatat bahwa pada 31 Mei, IAEA dalam laporan rahasia dengan mengulangi klaim tentang penumpukan cadangan uranium yang diperkaya di "tingkat senjata" di Iran, menuntut kerja sama penuh dan efektif dari Teheran dengan badan tersebut. Laporan ini dirilis pada saat yang sensitif bersamaan dengan negosiasi antara Teheran dan Washington mengenai program nuklir Iran. Laporan ini mengklaim bahwa hingga 17 Mei, Iran telah memperkaya 408,6 kg uranium dengan kemurnian 60%, yang menunjukkan peningkatan 133,8 kg dibandingkan dengan laporan terakhir badan tersebut pada bulan Februari. Setelah laporan ini, Dewan Gubernur dengan mengeluarkan resolusi terhadap Iran, menyediakan dasar bagi agresi rezim Zionis dan AS terhadap negara kita. Grossi setelah kegagalan serangan rezim Zionis terhadap Iran dan tanggapan balasan tegas Teheran mengklaim bahwa laporan terakhirnya bukan penyebab utama agresi rezim Zionis. Ia dengan kolusi yang jelas dengan rezim Zionis, AS dan tiga negara Eropa, Inggris, Prancis, dan Jerman, dengan memberikan laporan palsu ini, menyediakan dasar bagi agresi rezim Zionis terhadap wilayah dan fasilitas damai Iran; sebuah laporan yang beberapa hari setelah agresi, ia menyatakan sebaliknya dan menekankan bahwa "Badan tidak menemukan indikasi bahwa Iran sedang mencari senjata nuklir".