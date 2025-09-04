Jenderal Abdollahi: Angkatan Bersenjata Lebih Siap daripada Perang 12 Hari

Menurut kantor berita Abna, Brigadir Jenderal Ali Abdollahi, komandan Markas Pusat Hazrat Khatam al-Anbiya (SAW), dalam sebuah pesan mengucapkan selamat atas ulang tahun kelahiran Nabi Besar Islam, Hazrat Muhammad (SAW), dan dimulainya Pekan Persatuan kepada rakyat Iran yang agung dan umat Islam.

Dalam pesan Brigadir Jenderal Ali Abdollahi disebutkan: "Kedatangan Pekan Persatuan, yang terkait dengan nama mulia Nabi Agung (SAW), adalah kesempatan untuk merenungkan ajaran-ajaran beliau yang mencerahkan dan untuk lebih memperkuat persatuan dan solidaritas di negara tercinta kita Iran dan umat Islam".

"Persatuan suci yang tercipta dalam perang 12 hari yang dipaksakan, berkat kewaspadaan dan kecerdasan rakyat Iran yang heroik dan bersatu, seperti selama delapan tahun Pertahanan Suci dan berbagai konspirasi terhadap negara, tidak hanya menggagalkan musuh Zionis dan Amerika dalam mengejar tujuan permusuhan mereka terhadap negara, tetapi juga menunjukkan kepada dunia manifestasi indah dan abadi dari solidaritas nasional Iran".

"Angkatan bersenjata Republik Islam Iran, mengikuti ajaran yang menginspirasi dan mempersatukan dari Al-Qur'an dan Islam yang tercinta, dan di bawah kepemimpinan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Ayatollah al-Azma Imam Khamenei (semoga naungannya berlanjut), dan berdasarkan tugas-tugas intrinsik mereka, selalu dalam kesiapan penuh untuk melindungi kedaulatan negara, keamanan nasional, dan pencapaian Revolusi Islam. Mereka lebih siap daripada sebelum perang yang dipaksakan baru-baru ini dan telah mencapai pencapaian yang lebih tinggi dan lebih besar. Rakyat Iran yang terkasih tidak perlu khawatir tentang masa depan. Musuh sedang mencoba untuk mengacaukan suasana negara dengan perang psikologis dan media, sementara mereka sendiri menderita banyak masalah di tingkat domestik, regional, dan internasional".