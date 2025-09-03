Jenderal Israel: Prediksi Sinwar Sedang Menjadi Kenyataan

mantan komandan ruang operasi tentara pendudukan Israel, mengakui bahwa prediksi Yahya al-Sinwar, mendiang Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina, sedang menjadi kenyataan.

Yisrael Ziv mengatakan,“Perang yang sebelumnya dianggap sah bagi Israel, kini menghadapi tantangan legitimasi dan citra rezim ini yang sedang runtuh di mata opini publik dunia.”



Ia menjelaskan bahwa dukungan negara-negara sahabat Israel semakin menurun, dan “sekarang al-Sinwar berhasil pada bulan ini mencapai mimbar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengumumkan pendirian negara Palestina kepada dunia. Al-Sinwar, dari dalam kuburnya, berdiri untuk kemenangan besar melawan Israel.”



Jenderal Israel ini dua hari lalu juga menekankan bahwa “Netanyahu lumpuh dan tanpa persetujuan Trump, ia tidak akan melakukan apa pun walaupun sekecil ujung jarum,” serta menegaskan, “Kabinet Netanyahu sedang menyeret Israel menuju sebuah langkah mematikan di Gaza yang bertentangan dengan tujuan perang.”



Ziv menilai bahwa Netanyahu hanya melakukan hal ini demi menyenangkan Presiden Amerika, dengan mengatakan,“Pendudukan Gaza sama sekali tidak diperlukan, melainkan hanya akan menimbulkan biaya besar berupa hilangnya nyawa para tentara kami.”(PH)