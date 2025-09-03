Berita | Pezeshkian: Lawan Penentang Hubungan Iran-Tiongkok; Trump: Chicago Kota Paling Berbahaya di Dunia

Dalam kunjungannya ke Cina, Selasa malam, dalam pertemuan dengan Huang Hua, anggota tetap Partai Komunis Tiongkok, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) sebagai alat yang efektif untuk melawan unilateralisme, dan menekankan pentingnya kerja sama multilateral.

Menurut Pezeshkian, Umat manusia haus akan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum.

Menurut laporan Pars Today, Presiden Pezeshkian menambahkan, "Peradaban global bergantung pada sejarah dan budaya kuno negara-negara seperti Iran dan Tiongkok, dan berdasarkan peradaban ini, bangsa-bangsa dapat hidup dengan bangga."

Presiden Iran menyatakan, Kita harus melawan intimidasi negara-negara yang tidak menginginkan hubungan persahabatan antara Iran dan Tiongkok.

250 media di 70 negara berdemo menentang pembunuhan jurnalis di Gaza

Organisasi kebebasan pers Reporters Without Borders (RSF) mengumumkan pada hari Selasa bahwa lebih dari 250 media di lebih dari 70 negara di seluruh dunia telah menggelar aksi protes di halaman depan mereka yang menyoroti pembunuhan lebih dari 200 jurnalis selama serangan pendudukan Israel terhadap rakyat Gaza yang tertindas.

Menurut data Reporters Without Borders, sekitar 220 jurnalis telah terbunuh sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023.

Penangkapan mata-mata Israel dan Amerika di Sanaa

Mohammed Al-Bukhaiti, anggota terkemuka Biro Politik Gerakan Ansarullah Yaman mengatakan dalam sebuah wawancara dengan France 24 pada hari Selasa bahwa pasukan negara itu menangkap beberapa mata-mata Amerika Serikat dan rezim Israel dalam sebuah operasi keamanan.

Al-Bukhaiti menambahkan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk rezim Zionis, sedang mencoba merekrut beberapa pegawai PBB sebagai mata-mata di Yaman.

Lavrov: India tidak berhenti untuk membeli minyak dari Rusia

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menulis dalam sebuah artikel yang diterbitkan di surat kabar Kompas Indonesia pada hari Selasa bahwa India tidak menyerah pada tuntutan AS untuk berhenti membeli minyak dari Rusia, dan Moskow menghargai sikap ini.

Tiongkok resmikan peralatan nuklir, drone, dan rudal balistik Antarbenua terbaru

China Television melaporkan secara langsung dari parade militer negara itu bahwa model-model baru tank Tipe 100 dan kendaraan tempur lapis baja diresmikan dalam acara tersebut. Dongfeng-5C, rudal nuklir antarbenua strategis dengan jangkauan yang mencakup seluruh dunia, juga ditampilkan untuk pertama kalinya.

Presiden Tiongkok Xi Jinping menekankan dalam acara ini, Negara-negara di seluruh dunia dapat memastikan keamanan bersama dan mencegah terulangnya tragedi bersejarah dengan saling mendukung.

Anasir Julani menyerang umat Kristen di Suriah

Kantor Berita Al-Maalomah Irak mengutip sumber-sumber terpercaya dan mengumumkan bahwa berbagai anasir pemerintahan Julani dan kelompok di bawah komandonya telah melakukan banyak upaya untuk mencegah laporan kejahatan mereka di Suriah.

Mereka menambahkan, Kejahatan-kejahatan ini khususnya kontroversial di kota Suwayda dalam beberapa pekan terakhir. Setidaknya enam gereja telah dibakar selama kampanye elemen Julani ke kota ini dan pengusiran ribuan keluarga Kristen.

Beijing: Tiongkok mengagendakan Hubungan Diplomatik dengan Iran

Mao Ning, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok di jejaring sosial X pada hari Selasa, Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Beijing. Hubungan Tiongkok-Iran telah melewati ujian perkembangan global dan telah mempertahankan perkembangan yang stabil dan sehat.

Mao Ning menambahkan, Tiongkok selalu menempatkan hubungannya dengan Iran dalam agenda diplomatiknya di Asia Barat dan siap bekerja sama dengan Iran untuk memajukan persahabatan, memperdalam rasa saling percaya, dan memperkuat kerja sama di berbagai bidang.

Trump: Chicago kota paling berbahaya di dunia

Presiden AS Donald Trump menulis di akun media sosialnya, Truth Social, pada hari Selasa, Chicago adalah kota paling berbahaya di dunia.

Dalam pesan lain, ia menulis, Setidaknya 54 orang ditembak di Chicago selama akhir pekan, 8 orang tewas. Chicago sejauh ini merupakan kota terburuk dan paling berbahaya di dunia.

Yahya Saree: Kami hantam markas Staf Umum Israel

Menurut Al-Masirah, Yahya Saree, Juru Bicara Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan dilakukannya empat operasi menargetkan rezim Israel, termasuk serangan dengan pesawat nirawak "Samad 4" terhadap gedung Markas Staf Umum Israel di Tel Aviv, pembangkit listrik Khudaira, Bandara Lod (Ben Gurion), dan pelabuhan Ashdod.

Saree menambahkan, Serangan drone ini berhasil dan mengenai sasarannya.

"Operasi untuk membantu saudara-saudara kami di Gaza akan terus berlanjut hingga serangan terhadap mereka berhenti dan pengepungan di Gaza dicabut," tegasnya.(sl)