Baghaei: Amerika Bagian dari Rezim Zionis; Israel Selalu Melanggar Aturan Internasional

Esmail Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran pada konferensi pers hari Selasa mengatakan, "Amerika Serikat dalam 10 tahun terakhir setidaknya dua atau tiga kali telah merusak proses diplomatik. JCPOA pernah ada, namun pada tahun 2017 secara sepihak dan tanpa alasan serta dalih apa pun keluar dari perjanjian tersebut. Dalam kasus terakhir pun, bersamaan dengan proses negosiasi, rezim Zionis dengan koordinasi dan kerja sama Amerika melancarkan serangan ilegalnya terhadap Republik Islam Iran. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika sejak awal tidak memiliki niat baik."



Rezim Zionis selalu melanggar aturan internasional

Esmail Baghaei juga menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Muslim Yaman dan Palestina atas kesyahidan Perdana Menteri dan sejumlah menteri pemerintah Yaman dalam agresi militer terbaru rezim Israel, seraya menegaskan,“Tindakan ini merupakan kejahatan perang yang nyata dan pelanggaran terang-terangan terhadap aturan internasional, serta menunjukkan hakikat rezim yang tidak mengenal batas dan aturan.”



Iran, Cina, dan Rusia menilai tiga negara Eropa (Inggris, Prancis, dan Jerman) tidak memiliki kewenangan hukum untuk menggunakan mekanisme pemicu

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran terkait spekulasi atau kemungkinan mengenai mekanisme pemicu, yang berkaitan dengan opsi perpanjangan sementara atau jangka pendek dari perjanjian tersebut dan di mana Rusia serta China juga telah mengajukan usulan, mengatakan: “Kami menjalin kontak erat dengan Rusia dan Cina. Rusia dan Cina telah menyatakan sikap mereka dalam menentang langkah tiga negara Eropa untuk memberlakukan kembali sanksi Dewan Keamanan yang telah dicabut.”



Saat ini tidak ada inspeksi di Iran

Esmail Baghaei juga menjelaskan kelanjutan negosiasi dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dengan mengatakan,“Sejauh ini belum ada keputusan mengenai kelanjutan dua putaran perundingan yang kami lakukan dengan Badan.” Ia menambahkan: “Kedatangan dua inspektur Badan semata-mata untuk pemuatan bahan bakar reaktor nuklir Bushehr yang sesuai dengan norma dan peraturan yang ada harus dilakukan agar keberlangsungan kerja PLTN tersebut dapat dipastikan. Saat ini, tidak ada inspeksi yang dilakukan di Iran dan inspektur pun tidak hadir.”



Amerika adalah bagian dari rezim Zionis

Baghaei juga mengatakan,“Pengalaman telah membuktikan kepada kami bahwa Amerika bukan pihak yang netral. Amerika selama ini telah menunjukkan bahwa ia sendiri adalah bagian dari rezim Zionis dan senantiasa secara sepihak memaksakan sikap rezim ini kepada negara-negara kawasan.”



Klaim rezim Zionis mengenai proyek Israel Raya; alarm peringatan bagi negara-negara kawasan

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengenai pandangan Iran seputar pernyataan dan klaim para pejabat rezim Zionis dan Amerika mengenai ‘Israel Raya’ serta kerja sama dengan negara-negara kawasan untuk menghadapi proyek ini mengatakan: “Sangat jelas bahwa pengajuan klaim semacam itu berada dalam kerangka kebijakan ekspansionis dan perang rezim Zionis. Klaim rezim Zionis harus dianggap sebagai alarm peringatan bagi setiap negara kawasan dan seluruh komunitas internasional untuk mengambil tindakan segera dan serius guna mencegah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.”(PH)