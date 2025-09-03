Disanksi, Berapa Nilai Perdagangan Non-Minyak Iran dalam 5 Bulan Terakhir?

Foroud Asgari, Selasa (2/9/2025) mengatakan, di tengah himpitan sanksi, nilai perdagangan non-minyak Iran, dalam lima bulan terakhir mencapai 72.539.000 ton, senilai 43.940.000.000 dolar.

Ia menambahkan, “Total, nilai perdagangan non-minyak Iran, dalam rentang waktu ini yang diperoleh melalui ekspor mencapai 61.333.000 ton senilai 20.917.000.000 dolar.”

Menurut Asgari, komoditas ekspor Iran, dalam lima bulan terakhir, didominasi oleh gas alam, propana cair, bitumen minyak bumi, butana cair, dan metanol.

Kepala Bea Cukai Iran menjelaskan, dalam kurun waktu lima bulan terakhir, tujuan ekspor non-minyak Iran, adalah ke Cina, Irak, Uni Emirat Arab, Afghanistan, Oman, dan Pakistan.

