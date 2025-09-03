IRIB World Service: Darah Syuhada Wartawan Jadikan Suara Media semakin Keras

IRIB World Service mengumumkan, darah wartawan yang gugur akan memperkeras suara semua media. Merespons gugurnya Rasmi Jihad Salem, kameraman stasiun televisi Alalam, di Gaza, IRIB World Service, Republik Islam Iran, Rabu, (3/9/2025) merilis pernyataan resmi. Isi pernyataan itu sebagai berikut,

Bismillahirahmanirahim

Kami menerima kabar menyayat hati, Rasmi Jihad Salem, kameraman pemberani TV Alalam, gugur saat sedang kembali dari tugas meliput hakikat dan mengabadikan kejahatan yang dilakukan oleh Rezim Zionis terhadap rakyat tertindas Gaza.

Gugurnya kameraman berkomitmen ini sekali lagi mengungkap wajah asli sebuah rezim yang bukan hanya membantai perempuan dan anak-anak, tapi juga berusaha membungkam suara kebenaran dan menghentikan upaya mengabadikan kejahatan-kejahatannya dengan peluru.

Aksi anti-kemanusiaan, dan kejahatan tersebut akan menambah kecaman terhadap rekam jejak kelam Rezim Zionis, berlipat ganda.

Sampai sekarang, menurut laporan internasional, sedikitnya 247 wartawan dan awak media Palestina, gugur di perang Gaza, dan Syahid Rasmi Jihad Salem, juga sudah bergabung dengan karavan penuh kebanggaan ini.

Data mengerikan tersebut menunjukkan bahwa Rezim Zionis, menyerang para wartawan dan awak media secara sistematis untuk menutupi fakta, namun sejarah akan bersaksi bahwa darah para wartawan akan membuat suara semua media semakin keras.

Syahid Rasmi Jihad Salem, bekerja untuk stasiun televisi Alalam, sebagai kameraman dan koordinator berita, sejak delapan tahun lalu. Ia gugur pada 2 September 2025 dalam serangan membabi buta Rezim Zionis, ke kendaraan yang membawanya saat kembali dari tugas meliput berita.

Syahid mulia ini sejak awal perang selalu berada di sisi para wartawan TV Alalam dalam meliput berita secara langsung, dan menyiapkan laporan dari medan tempur perang media. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras, dan selalu siap berkorban.

Kami memberikan hormat setinggi-tingginya atas keberanian dan ketekunan Syahid Rasmi Jihad Salem. Ia membangun benteng pertahanan dengan kameranya, dan mengabadikan hakikat dengan video-videonya. Namanya akan selalu dikenang oleh seluruh penuntut kebebasan, dan para wartawan independen dunia.

IRIB World Service, mengucapkan selamat dan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga Syahid mulia ini, rekan kerjanya di TV Alalam, dan keluarga besar IRIB.

IRIB World Service juga menegaskan bahwa darah para wartawan yang gugur tidak akan pernah tumpah sia-sia, dan kebenaran yang mereka sampaikan akan abadi di nurani umat manusia yang hidup, untuk selamanya.

