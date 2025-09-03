Reaksi Iran terhadap Penjelasan Kejahatan Zionis oleh Anggota Parlemen Eropa

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqaei, menanggapi pernyataan anggota Parlemen Eropa, Michael McNamara, yang menguraikan kejahatan perang dan genosida rezim Zionis di Gaza, penindasan rakyat Palestina di Tepi Barat, serta agresi terhadap Iran.

Baqaei menekankan bahwa hal ini harus menjadi perhatian serius Uni Eropa dan negara-negara Eropa jika mereka ingin diakui sebagai pihak negosiator yang sah, bertanggung jawab, dan mampu berperan dalam perdamaian global.