Lebih dari 5.000 Jemaah Umrah Iran Tiba di Tanah Suci

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Lebih dari 5.000 jamaah umrah telah diberangkatkan ke Tanah Suci sejak awal Operasi Umrah pada 23 Agustus 2025. Nasrullah Farahmand, Direktur Eksekutif Lembaga Umrah Sa’adat, menyatakan paket-paket baru akan dimulai pada 25 Agustus dan jamaah akan diberangkatkan dari semua bandara sebelumnya ditambah bandara Kermanshah. Layanan untuk jamaah, termasuk katering dan logistik, telah ditingkatkan.

Alireza Bayat, Kepala Organisasi Haji dan Umrah, menekankan bahwa organisasi bertanggung jawab memberikan layanan terbaik dan memastikan kepuasan jamaah. Sementara itu, penggunaan Bandara Ta’if untuk penerbangan umrah dan layanan kereta antar-Masjid Suci telah dimulai. Koordinasi pra-pendaftaran dan pembayaran awal untuk Haji juga sedang direncanakan.

Hujjatul Islam wal Muslimin Navab, perwakilan Pemimpin Tertinggi dalam Haji dan Umrah, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap perusahaan kontraktor agar hak jamaah terlindungi serta pelaksanaan sesi pendidikan sebelum keberangkatan. Ia juga meminta transparansi biaya perjalanan umrah agar publik mendapat informasi jelas tentang upaya pengendalian harga.