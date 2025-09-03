Hamas Sampaikan Belasungkawa atas Gempa yang Landa Afghanistan

Kantor Berita Internasiona Ahlulbait -ABNA- Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengeluarkan pernyataan resmi menyampaikan belasungkawa atas terjadinya gempa mematikan di Provinsi Kunar, Afghanistan, yang menewaskan ribuan warga dan melukai hampir dua ribu lainnya.

Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan dukungan penuh dan solidaritasnya kepada rakyat Afghanistan serta berdoa agar korban meninggal diberi rahmat dan korban luka segera sembuh. Hamas juga menekankan pentingnya empati dan kerjasama antarumat Muslim dalam menghadapi bencana, serta menyatakan akan berdiri bersama para korban.