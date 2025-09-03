Konferensi Syuhada Perempuan Gilan Digelar di Rasht Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Konferensi Syuhada Perempuan Gilan dengan tema kepeloporan perempuan dalam menegakkan heroisme dan pengorbanan digelar di Rasht, Rabu (3/9).

Komandan Sepah Quds Gilan, Brigjen Hamid Damghani, dalam sambutannya menekankan posisi agung perempuan dalam tatanan Ilahi dan Revolusi Islam. Ia menyebut bahwa peran sosial perempuan sangat vital, baik dalam sejarah maupun dalam peristiwa kontemporer, termasuk perlawanan rakyat Palestina terhadap rezim Zionis.

Damghani menyinggung keluarga-keluarga di Gilan yang melahirkan dua hingga empat syuhada serta peran fundamental ibu dalam membangun keluarga mujahid. Ia menegaskan, slogan kongres “Gilan, Pembawa Panji Tauhid, Heroisme, dan Perlawanan” merupakan cerminan sejarah bangsa dan arahan Pemimpin Revolusi.

Di akhir, ia mengajak masyarakat luas untuk turut menghadiri rangkaian program Kongres 8.000 Syuhada Gilan.