Apa Taktik Perlawanan Timbulkan Kerusakan pada Pasukan Israel di Gaza?

Seorang pakar politik Arab menegaskan bahwa perlawanan di Gaza mampu mencegah gerak maju­ rezim Zionis melalui penyergapan dan terowongan.



Hani al-Dali, analis urusan perlawanan, menjelaskan bahwa taktik perlawanan adalah memaksakan kerugian pada tentara Zionis di Gaza. Ia mengatakan bahwa penyergapan yang dilakukan perlawanan Palestina dalam beberapa hari terakhir menegaskan bahwa masuk ke Kota Gaza tidak akan mudah bagi para penjajah Zionis.



Al-Dali menekankan bahwa penjajah Zionis tidak berhasil memasuki Distrik Zaytoun, tempat pertempuran di pinggiran Kota Gaza berlangsung, dan menambahkan bahwa jaringan terowongan di kawasan ini telah berubah menjadi kekuatan kuat di tangan perlawanan untuk melakukan lebih banyak penyergapan.



Analis urusan perlawanan itu juga menekankan bahwa perlawanan Palestina memiliki potensi untuk menimbulkan biaya besar bagi para penjajah. Ia menyebutkan bahwa perlawanan bertumpu pada struktur dan hierarki yang solid, yang memungkinkannya untuk terus bertempur meskipun para pemimpin seniornya gugur.



Al-Dali menunjuk bahwa rezim Zionis sedang melanjutkan rencana agresi dan pendudukannya terhadap Lebanon Selatan, dan pada saat yang sama memandang dengan sangat khawatir terhadap ancaman Yaman. Ia menegaskan: “Pilihan-pilihan yang dimiliki Yaman telah melemahkan teori-teori keamanan nasional rezim Zionis.”



Sementara itu, Firas Yaghi, analis lain urusan militer, mengatakan,“Tentara Israel menghadapi kebingungan di hadapan taktik perlawanan yang mencakup penyergapan kompleks, penggunaan ranjau darat, dan pertempuran jarak dekat. Meskipun ada penggunaan luas serangan udara untuk mengurangi konfrontasi langsung, tentara Israel terpaksa mengirimkan lebih banyak pasukan untuk mendukung garis depan.”



Pakar militer ini menegaskan bahwa perkembangan di lapangan, bertentangan dengan narasi pejabat Zionis yang menekankan berakhirnya perang dengan cepat, justru menunjukkan adanya perubahan luas dalam strategi perlawanan; sebuah perlawanan yang meski terus-menerus mendapat tekanan, tidak kehilangan daya geraknya.(PH)