Inisiatif “Rekening dan Pembayaran Khusus SCO”, Mekanisme Penguat Kerja Sama Keuangan

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan, "Iran meyakini bahwa Organisasi Kerja Sama Shanghai, sebagai salah satu pilar penting multipolarisasi sistem internasional, harus mengambil langkah-langkah operasional, spesifik, dan transparan dalam dua jalur paralel untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan dunia yang lebih siap untuk memperluas kerja sama ekonomi."

Pada hari Senin, di KTT ke-25 Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Tianjin, Cina, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa dalam konteks penguatan kerja sama keuangan untuk mengurangi dampak sanksi ilegal terhadap interaksi ekonomi para anggota, Republik Islam Iran mengusulkan penguatan inisiatif "Rekening dan Pembayaran Khusus Organisasi Kerja Sama Shanghai" sebagai mekanisme praktis untuk memperkuat kerja sama keuangan.

Presiden Pezeshkian menyatakan, Inisiatif ini didasarkan pada tiga poros utama: memperluas penyelesaian dengan mata uang nasional dan mengurangi ketergantungan pada dolar di bursa anggota, meluncurkan infrastruktur digital bersama dan menggunakan mata uang digital bank sentral untuk pembayaran yang aman dan cepat, serta membentuk dana swap mata uang multilateral untuk mendukung negara-negara yang terpapar tekanan sanksi atau krisis likuiditas.(sl)