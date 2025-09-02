Pezeshkian: Iran Siap Menemukan Solusi Diplomatik untuk Program Nuklir Damainya

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan pada hari Senin di KTT Shanghai Plus di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai di Tianjin, Cina, "Saya menyatakan bahwa Republik Islam Iran selalu dan siap mencari solusi diplomatik untuk menyelesaikan program nuklir damainya secara damai."

Menyatakan bahwa rakyat Iran telah merasakan pahitnya upaya untuk memaksakan perdamaian melalui kekerasan melalui berbagai sanksi dan agresi militer dalam beberapa tahun terakhir, dan khususnya dalam beberapa bulan terakhir, Pezeshkian menambahkan, Selama dua dekade terakhir, Republik Islam Iran, meskipun bertindak dalam kerangka hak hukumnya, selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan ambiguitas yang ada melalui dialog dan negosiasi. Namun, Juni lalu, kami diserang oleh Amerika Serikat secara munafik ketika duduk di meja perundingan dengan Iran. Kini, kita diancam oleh negara-negara Eropa dengan kembalinya sanksi internasional, sementara mereka belum menunjukkan kepatuhan yang praktis dan efektif terhadap komitmen mereka. Sebaliknya, pengawasan internasional terbesar justru dilakukan terhadap aktivitas nuklir Republik Islam Iran.

Pezeshkian menekankan, "Oleh karena itu, kami mengharapkan Organisasi Kerja Sama Shanghai dan negara-negara independen di dunia untuk memainkan peran mereka yang efektif dan bertanggung jawab melawan ketidakadilan ini."

Diplomasi satu-satunya solusi, Snapback adalah sumber ketegangan

Presiden Iran menambahkan, Kegagalan AS dan rezim Zionis dalam melakukan agresi militer menunjukkan bahwa opsi militer tidak efektif dan akan menghadapi perlawanan heroik dari rakyat Iran. Menggunakan apa yang disebut mekanisme Snapback hanya akan memperumit situasi dan menyebabkan lebih banyak ketegangan. Kami menyarankan AS dan Eropa untuk mengesampingkan solusi berbasis konfrontasi dan beralih ke diplomasi untuk mencapai solusi yang seimbang dan adil.

Tanpa menemukan solusi yang adil untuk masalah Palestina, tidak ada rencana perdamaian dan keadilan di dunia yang akan terwujud

Presiden Iran mengatakan, Kami menekankan sekali lagi bahwa Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) harus mengupayakan inisiatif pembangunan perdamaian di dunia sekitarnya dengan cara yang lebih terorganisir. Organisasi ini, sebagai salah satu lembaga independen dan pencari keadilan terpenting di dunia, khususnya harus memiliki rencana yang jelas dan komprehensif untuk mengelola krisis yang telah berlangsung lama di kawasan Asia Barat dan isu pelik tentang pembunuhan terarah dan kelaparan terhadap orang-orang tak berdosa di Gaza dan di seluruh Palestina.

Menurut Pezeshkian, kini cukup jelas bahwa tanpa menemukan solusi yang adil untuk masalah Palestina, rencana perdamaian dan keadilan di dunia tidak akan terwujud.

"Solusi kami selalu berupa partisipasi seluruh penduduk asli Palestina dalam pemilihan umum yang bebas untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri sebagai prinsip paling fundamental hukum internasional," ujarnya.

Kebutuhan bagi semua negara untuk menikmati hak dan representasi yang setara dalam tata kelola global

Di bagian lain pernyataannya, Presiden Pezeshkian mengingatkan, Dunia kita membutuhkan pemahaman dan rencana baru untuk kerja sama global. Rencana semacam itu pertama-tama harus menjauh dari logika yang didasarkan pada kekuatan dan menggantinya dengan logika yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan. Semua negara, terlepas dari ukuran atau kekayaannya, harus menikmati hak dan representasi yang setara dalam tata kelola global. Untungnya, wacana dominan dalam pembicaraan dan pernyataan SCO, berkat perhatian semua anggota, selalu didasarkan pada pencapaian perdamaian dan keamanan melalui keadilan dan pembangunan. Dalam hal ini, kami berharap SCO, setelah mencapai kesepahaman bersama dan membentuk berbagai mekanisme, akan lebih menekankan kualitas perannya dalam isu-isu global yang penting, terutama yang secara nyata merugikan keadilan dan pembangunan di dunia, dan akan menunjukkan perannya dengan lebih jelas.

Presiden Iran menambahkan, “Selain itu, perluasan kerja sama dengan negara-negara di belahan bumi selatan, khususnya di bidang kerja sama keuangan dan investasi bersama di bidang infrastruktur, harus dimasukkan ke dalam agenda organisasi dengan lebih serius. Kami yakin bahwa organisasi ini dapat menjadi pusat koordinasi dan hub yang menentukan dalam pemanfaatan teknologi baru dan kecerdasan buatan, mengingat kapasitasnya yang ada. Republik Islam Iran juga siap untuk bekerja sama di bidang-bidang ini, mengingat modal ilmiah, sumber daya energi, dan lokasi transitnya yang luas. Lokasi Iran di pusat komunikasi antara Timur dan Barat telah menciptakan keuntungan geografis yang tinggi untuk menghubungkan jalur transit dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalan. Hal ini, bersama dengan stabilitas dan keamanan yang tak tertandingi di Iran, dapat menciptakan landasan penting untuk menghubungkan jalur transportasi Inisiatif Sabuk dan Jalan dan mengintegrasikan Iran ke dalam rencana ini."(sl)