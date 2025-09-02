Kesyahidan Shirin, Kisah Seorang Ibu yang Bekerja di Penjara Evin

“Namanya Shirin. Shirin telah membuat hidup saya indah. Dia selalu ceria, energik, dan ceria. Ibunya bekerja di Organisasi Penjara dan Shirin menemani ibunya. Dia bertugas di Penjara Qarchak selama bertahun-tahun dan kemudian dipindahkan ke Evin karena masalah jarak. Sejak dia datang ke Evin, semangatnya berubah.

Demikian apa yang diungkapkan Masoud Norouzi, suami syahid Shirin Esmaeili, yang gugur dalam serangan rezim Zionis di Penjara Evin beberapa waktu lalu.

Menurut laporan Pars Today, yang dikutip oleh Hamshahri Online, Masoud Norouzi mengatakan, Istri saya bekerja di departemen administrasi dan pendukung Penjara Evin.

"Pada hari kejadian, saya sedang dalam perjalanan ke masjid untuk salat berjamaah tiba-tiba mendengar ledakan dari arah Evin. Saat itu, saya menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada istri-ku. Saya segera bergegas ke Penjara Evin. Pemandangan itu sangat dahsyat. Seperti Kiamat Besar. Putra dan ibu istri saya juga tiba. Mereka tidak mengizinkan kami mendekati lokasi kejadian. Ibu istri saya, yang dulu bekerja di penjara, berhasil pergi ke lokasi reruntuhan. Jenazah istri saya ditarik keluar dari bawah reruntuhan oleh putra dan ibu saya. Saya tidak tahan melihat pemandangan itu."

Selalu ceria dan baik hati

Shirin memiliki semangat yang luar biasa ceria dan energik. Ia ceria dan humoris. Ia sama sekali tidak mudah menyerah. Bahkan ketika kami bertengkar, kami segera berdamai. Kemarahannya indah, berdamainya indah, tutur katanya indah.

Dari sudut pandang saya, segala sesuatu tentangnya begitu indah. Kami hidup bersama selama 27 tahun dan buah dari kehidupan ini, Erfan, adalah seorang putra berusia 25 tahun yang kepadanya kami memiliki banyak harapan untuk masa depan. Bagaimana Shirin mendukungnya. Para ibu mendukung anak-anak mereka dengan cara yang berbeda, dengan sepenuh hati dan tulus. Sayangnya, akhir-akhir ini putra saya sangat terguncang karena melihat jenazah ibunya dikeluarkan dari reruntuhan.

Masa kerja di penjara

Tiga bulan setelah pernikahan kami, Shirin mulai bekerja di sana karena ibunya bekerja di penjara. Bekerja di penjara sangat keras dan membutuhkan semangat yang kuat. Shirin sangat menderita selama masa-masa itu. Ia berusia 45 tahun dan telah bekerja sejak usia 18 tahun. Ia juga meraih gelar sarjananya sambil bekerja.

Istri saya menjalani masa kerja selama 27 tahun dan dijadwalkan pensiun dalam beberapa tahun lagi.

Seperti namanya, dia manis

Dia adalah tulang punggung keluarga dan sangat pekerja keras. Namun, di tengah kesibukannya, dia tetap berselera tinggi dan rapi. Saya berkata kepada orang tua saya, "Andai saja saya yang menggantikannya..." Saya iri padanya karena menjadi seorang syahid. Dia manis, seperti namanya (Shirin berarti manis). Dia juru masak yang hebat, ramah, dan seorang wanita. Saya juga membantunya, tetapi masakannya unik. Dia sangat menyukai bunga dan tanaman, dan seorang pelukis. Dia selalu menghitung hari sampai dia bisa pensiun dan melukis secara profesional. Lukisan-lukisannya masih ada di rumah kami. Dia juga memiliki lukisan cat minyak yang belum selesai dan tidak akan pernah selesai.(sl)