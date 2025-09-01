Media Zionis Akui Kegagalan Israel dalam Operasi Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kanal 12 televisi rezim Zionis mengungkapkan sebuah dokumen rahasia yang menunjukkan kegagalan militer Israel dalam operasi yang disebut “Kereta Perang Gideon” di Jalur Gaza.

Dalam dokumen itu ditegaskan bahwa tujuan operasi tersebut, yakni menekan Hamas dan membebaskan tawanan, tidak tercapai. Bahkan disebutkan bahwa militer Israel melakukan semua kesalahan yang mungkin, termasuk tidak adanya penetapan jadwal operasi.

Dokumen itu juga menyebutkan bahwa salah satu faktor utama kegagalan adalah ketidaksesuaian operasi dengan gaya perang Hamas, serta perencanaan yang serampangan.

Sebelumnya para pakar militer Zionis telah menilai operasi Kereta Perang Gideon sebagai salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah militer Israel, mengingat besarnya sumber daya yang dikerahkan, kerugian politik dan internasional, serta banyaknya korban di kalangan tentaranya.

Pasca operasi tersebut, para pejuang perlawanan berhasil menimbulkan banyak korban tewas dan luka di pihak militer Israel melalui pertempuran langsung dan berbagai penyergapan, yang juga diakui media Zionis.

Padahal, kabinet keamanan Israel sejak awal Mei lalu menyetujui operasi ini dengan klaim akan meraih kemenangan militer dan politik di Gaza, namun pada kenyataannya hanya memperlihatkan kelanjutan genosida dan kebiadaban terhadap warga Palestina.