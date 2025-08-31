Pemikiran Imam Khamenei | Keberhasilan Islam Menimbulkan Islamofobia / Islam Mencegah Arogansi

Dalam artikel Pars Today ini, kita akan membahas sikap Imam Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam tentang penyebab munculnya Islamofobia dan tujuannya.

Apa pandangan Imam Khamenei tentang penyebab Islamofobia dan tujuannya?

Dalam pertemuan dengan para pejabat negara Iran dan duta besar negara-negara Islam, Ayatullah Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam mengatakan, Kita benar-benar perlu memperhatikan hal ini. Apa penyebab kebangkitan perjuangan di Palestina? Kecenderungan ke arah Islam. Sejak kecenderungan Islam muncul di antara para pejuang Palestina, dan kecenderungan ini terus meningkat dari hari ke hari hingga saat ini, kemajuan telah dicapai dalam perjuangan Palestina dengan cara ini. Jadi, faktor keberhasilannya adalah Islam, dan musuh telah memahami hal ini, sehingga Anda melihat bahwa mereka menyebarkan Islamofobia di dunia. Tentu saja, Islamofobia ini tidak akan sampai ke mana pun.

Islam dapat mencegah tantangan peradaban material yang menindas saat ini

Rahbar juga menambahkan dalam pertemuan dengan para pejabat Iran dan duta besar negara-negara Islam, Setelah berdirinya Republik Islam, musuh-musuh Islam dan musuh-musuh masyarakat manusia berpikir untuk melawan apa yang menjadi sumber gerakan ini dan yang memiliki basis di bagian penting dunia. Apakah itu? Yaitu Islam. Hari ini mereka melawan Islam. Mengapa? Karena Islam adalah sumber pertumbuhan masyarakat, sumber pergerakan manusia, sumber munculnya bakat-bakat, dan sumber munculnya peradaban spiritual dan material yang bersatu dan simultan. Karena Islam dapat mencegah gangguan peradaban material yang menindas saat ini. Oleh karena itu, mereka melawan Islam. Hari ini, rantai permusuhan ini berada di tangan Amerika dan Zionisme. Mereka menentangnya karena Islam mencegah hawa nafsu mereka, mencegah arogansi. Jadi, sesungguhnya mereka menentang Islam.

Mereka takut akan Islam hakiki, mereka takut akan Islam Murni

Sehubungan dengan hal ini, Imam Khamenei mengatakan pada upacara wisuda kedelapan siswa akademi perwira Militer Republik Islam Iran, Saat ini, salah satu tugas dasar dan penting yang digunakan dalam berbagai perusahaan seni ternama dunia adalah menakut-nakuti orang agar menjauh dari Islam. Mengapa? Jika Islam tidak mengancam kepentingan kaum globalis, reaksi-reaksi ini tidak akan ditunjukkan terhadapnya. Kenyataan bahwa Anda melihat banyak kelompok diciptakan, dibentuk, dipersenjatai, didukung, dan membunuh atas nama Islam dan membuat negara-negara Islam tidak aman, menunjukkan pengaruh pesan Islam. Mereka takut akan Islam hakiki, mereka takut akan Islam Murni.

Apa kewajiban umat Islam dalam menghadapi Islamofobia?

Sementara itu, Pemimpin Besar Revolusi Islam mencatat dalam sebuah pertemuan dengan para peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an Internasional, Hari ini Anda melihat dunia Barat, institusi kolonial menghabiskan uang, dan merencanakan Islamofobia. Mereka membakar Al-Qur'an, menghina nama suci Nabi, membuat karikatur, menulis buku, dan menciptakan kerusuhan etnis terhadap umat Islam di ibu kota-ibu kota besar Eropa. Apa artinya ini? Artinya Islamofobia. Jadi, apa tugas umat Islam di sini? Umat Islam harus kembali ke unsur-unsur kekuatan mereka sendiri. Umat Islam harus meningkatkan faktor-faktor kekuatan dan kemampuan dalam diri mereka hari demi hari. Salah satu faktor kekuatan terpenting adalah persatuan dan kesatuan.(sl)