Pemerintahan Islam, Model Terbaik Pemerintahan

Dalam artikel dari Parstodi ini, kita akan membahas posisi Imam Khomeini tentang jenis pemerintahan dalam masyarakat Islami. Dari perspektif Imam Khomeini, jenis pemerintahan seperti apa yang terbaik dalam masyarakat?

Keharusan membentuk pemerintahan yang benar

Imam Khomeini memandang keberadaan pemerintahan esensial dan diperlukan bagi setiap masyarakat dan meyakini bahwa jenis pemerintahan terbaik adalah pemerintahan yang didasarkan pada penerapan nilai-nilai ilahi. Sebutan umum yang beliau berikan untuk pemerintahan yang benar dan diinginkan adalah pemerintahan Islam.

Menurut Imam Khomeini, pembentukan pemerintahan yang benar tidak mungkin dicapai, kecuali dengan bangkit melawan pemerintahan lalim. Kebangkitan ini merupakan titik temu antara politik dan spiritualisme dalam pemikirannya, dan mencakup dua dimensi kehidupan batin dan kehidupan lahir (penyucian diri dan masyarakat). Artinya, pembaharuan masyarakat dari kerusakan dan penyimpangan sosial hanya mungkin dilakukan dengan "kebangkitan karena Allah", dan pembaharuan masyarakat tidak mungkin dilakukan tanpa pembaharuan individu dari keburukan dan penyimpangan moralnya. Dan tegaknya pemerintahan Islam yang adil akan menjadi hasil dari perlawanan dalam kedua dimensi ini.

Mengenai bidang pemikiran dan ideologi politik, Imam Khomeini meyakini pemerintahan Islam global dan menginginkan terwujudnya pemerintahan semacam itu. Oleh karena itu, beliau secara tegas menentang fondasi pemerintahan fanatis dengan pobdasi rasisme dan kebencian etnis, dan menganggap penyebaran gagasan politik semacam itu di dunia Islam sebagai konspirasi musuh.

Namun, dalam praktik dan perilaku politik, dengan mempertimbangkan realitas dan sistem pemerintahan yang ada di dunia, beliau mendirikan pemerintahan Islam di dalam wilayah pemerintahan Iran dan mengatur lembaga-lembaga pemerintahan dalam kerangkanya.(PH)