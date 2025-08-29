Troika Eropa Aktifkan Mekanisme Pemicu / Iran: Akan Beri Respons yang Tepat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Prancis, Inggris, dan Jerman (E3) pada Kamis mengaktifkan mekanisme pemicu dengan alasan Iran tidak mematuhi kewajiban nuklirnya, sebuah langkah yang berpotensi memulihkan kembali sanksi PBB yang sebelumnya ditangguhkan. Dewan Keamanan dijadwalkan menggelar sidang darurat tertutup pada Jumat untuk membahas hal ini.

Dalam surat resmi ke DK PBB, ketiga menlu Eropa menyatakan Iran tidak patuh pada JCPOA 2015. Mekanisme ini memberi waktu 30 hari untuk mencari solusi diplomatik sebelum sanksi kembali berlaku.

Iran menolak langkah tersebut. Menlu Abbas Araghchi menyebutnya “ilegal dan tidak berdasar” serta menegaskan Teheran akan memberikan respons yang sesuai demi melindungi kepentingan nasional. Ia berharap Eropa segera mengoreksi keputusan keliru itu.

Israel menyambut keputusan E3. Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebutnya langkah penting menghentikan program nuklir Iran dan meningkatkan tekanan terhadap Teheran.