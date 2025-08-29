Kecintaan pada Mazhab Ahlulbait Membawa Kemajuan / Berkat Revolusi Islam Iran, Nama Ahlulbait Terdengar di Seluruh Dunia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Musthafa Ashrafi Shahroudi, ulama senior dari Hauzah Ilmiah Mashhad, menegaskan bahwa keberhasilan dakwah dan media terkait Ahlulbait as bergantung pada keikhlasan dan kecintaan terhadap mazhab suci ini.

Dalam pertemuan dengan pimpinan Kantor Berita ABNA, ia menekankan bahwa berkat Imam Khomeini ra dan Revolusi Islam Iran, nama Ahlulbait as kini telah dikenal di seluruh dunia, termasuk di Afrika dan Eropa, tempat yang dulu nyaris tak mengenal Syiah.

"Semua permusuhan terhadap Iran, dari perang delapan tahun, munculnya ISIS, hingga agresi rezim Zionis, berakar pada komitmen rakyat Iran terhadap mazhab Ahlulbait as". Tambahnya. Ashrafi Shahroudi juga menegaskan bahwa kerja dakwah dan media akan berhasil jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan hati yang terbakar pada cinta Ahlulbait.