AS Cabut Larangan Ekspor Barang dan Teknologi ke Suriah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam langkah langka, Washington mencabut sebagian besar larangan ekspor ke Suriah. Departemen Perdagangan AS mengumumkan izin ekspor barang, perangkat lunak, dan teknologi asal Amerika yang hanya untuk penggunaan non-militer.

Keputusan ini dikeluarkan melalui izin khusus bertajuk “Suriah untuk Perdamaian dan Kemakmuran” yang memungkinkan pengiriman peralatan komunikasi konsumen, material terkait penerbangan sipil, hingga beberapa perangkat industri tanpa perlu izin khusus.

Meski begitu, ekspor barang dengan kegunaan militer dan keamanan tetap dilarang. Kebijakan baru ini merupakan tindak lanjut dari perintah eksekutif Presiden Donald Trump pada Juni 2025 yang mencabut program sanksi terhadap Suriah, meski pengecualian tetap berlaku untuk Bashar al-Assad, kelompok teroris, dan entitas yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan.