  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Amerika

Kritik Angelina Jolie atas Tragedi Gaza: “Ada Ketidakpedulian dan Keterlibatan Global”

29 Agustus 2025 - 20:09
News ID: 1721632
Kritik Angelina Jolie atas Tragedi Gaza: “Ada Ketidakpedulian dan Keterlibatan Global”

Aktris Hollywood dan aktivis kemanusiaan, Angelina Jolie, mengecam bencana kelaparan di Gaza dan menyebutnya sebagai hasil dari “ketidakpedulian dunia dan keterlibatan global”.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Aktris Hollywood dan aktivis kemanusiaan, Angelina Jolie, mengecam bencana kelaparan di Gaza dan menyebutnya sebagai hasil dari “ketidakpedulian dunia dan keterlibatan global”.

Dalam unggahannya di Instagram, Jolie menulis: “Di depan mata kita semua, kelaparan sedang terjadi dan tak seorang pun bisa mengaku tak bersalah. Kelaparan di Gaza adalah kelaparan dunia.”

Pesan Jolie langsung mendapat sambutan luas di media sosial, dengan banyak pengguna memuji keberanian dan konsistensinya membela hak asasi manusia serta dukungan moralnya bagi rakyat Palestina.

Your Comment

You are replying to: .
captcha