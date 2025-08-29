Kritik Angelina Jolie atas Tragedi Gaza: “Ada Ketidakpedulian dan Keterlibatan Global”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Aktris Hollywood dan aktivis kemanusiaan, Angelina Jolie, mengecam bencana kelaparan di Gaza dan menyebutnya sebagai hasil dari “ketidakpedulian dunia dan keterlibatan global”.

Dalam unggahannya di Instagram, Jolie menulis: “Di depan mata kita semua, kelaparan sedang terjadi dan tak seorang pun bisa mengaku tak bersalah. Kelaparan di Gaza adalah kelaparan dunia.”

Pesan Jolie langsung mendapat sambutan luas di media sosial, dengan banyak pengguna memuji keberanian dan konsistensinya membela hak asasi manusia serta dukungan moralnya bagi rakyat Palestina.