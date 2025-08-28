Erdoğan: Pelaku Pembantaian Warga Palestina Akan Segera Dimintai Pertanggungjawaban

Menurut kantor berita Mehr yang mengutip Anadolu Agency, Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Turki, menegaskan bahwa mereka yang setiap hari membunuh warga Palestina tak berdaya di depan kamera, cepat atau lambat akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Pernyataan ini disampaikan pada Rabu malam dalam upacara kelulusan mahasiswa gendarmerie dan pasukan penjaga pantai di Ankara.

Erdoğan menyatakan: «Kekejaman yang disaksikan Gaza dan pemandangan syahidnya anak-anak tak berdosa dan kelaparan menyakiti hati setiap orang yang memiliki hati nurani.»

Ia menambahkan: «Para pembunuh saudara-saudara Palestina kami, yang ditembaki dan dibom setiap hari di depan kamera, pasti akan dimintai pertanggungjawaban, cepat atau lambat.»

Dengan merujuk pada kelanjutan serangan rezim Zionis, Erdoğan mengatakan: «Para pembunuh Zionis dan kegigihan mereka dalam melanjutkan pembantaian dengan arogansi telah memicu kemarahan kita semua.»

Presiden Turki juga menyampaikan rasa sedih dan keprihatinannya bahwa sebuah bangsa tertindas dibantai di hadapan apa yang disebut dunia beradab.

Rezim Zionis, dengan dukungan Amerika Serikat, sejak 7 Oktober 2023 (15 Mehr 1402) telah melancarkan perang berdarah melawan Jalur Gaza, yang menurut sumber-sumber Palestina telah menyebabkan 62.895 syahid, 158.927 luka-luka, lebih dari 9.000 orang hilang, dan ratusan ribu pengungsi.

Selain itu, akibat blokade dan kelaparan yang dipaksakan oleh Zionis terhadap rakyat tak berdaya ini, sejauh ini 313 warga Palestina, termasuk 119 anak-anak, telah syahid.