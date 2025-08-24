  1. Home
Pesan Perlawanan Irak kepada Pemerintah: Kami Tidak Akan Pernah Menyerahkan Senjata

24 Agustus 2025 - 19:11
Perlawanan Irak memperingatkan Baghdad bahwa mereka tidak akan menyerahkan persenjataannya; reaksi resmi ini muncul setelah Netanyahu mengumumkan rencana "Israel Raya", dan kelompok-kelompok tersebut menganggap masalah ini sebagai masalah nasional, bukan politik.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seorang sumber terkemuka di kelompok perlawanan Irak menekankan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "Al-Akhbar" bahwa perlawanan telah secara resmi mengumumkan kepada pemerintah Baghdad bahwa mereka tidak akan pernah menyerahkan senjatanya.

Ia berkata: "Pengumuman ini dibuat terutama setelah Benjamin Netanyahu mengumumkan apa yang disebut rencana Israel Raya, sebuah rencana yang ia anggap melibatkan Irak."

Ia menambahkan: "Pemerintah melihat isu ini sebagai isu politik, tetapi kami menganggapnya sebagai isu nasional dan kami telah melalui pengalaman pahit pendudukan."

