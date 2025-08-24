Mufti Libya: Keheningan Dunia atas Pengepungan Gaza Memalukan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sadiq Al-Ghariani, Mufti Besar Libya, mengecam keras Amerika Serikat dan mengatakan: "Trump berbicara tentang perdamaian antara Ukraina dan Rusia, tetapi ia tetap bungkam tentang pembunuhan warga sipil tak berdosa dan kejahatan tentara Israel di Gaza, yang dilakukan oleh pesawat tempur dan drone Amerika."

Ia juga menyampaikan pesan kepada negara-negara Arab yang menjadi penengah (Mesir dan Qatar): "Jika kalian tidak mampu melawan sabotase musuh dan mendukung rakyat Palestina, mundurlah; karena melanjutkan peran yang sia-sia ini hanya menguntungkan penjajah."

Al-Ghariani memperingatkan: "Seorang mediator yang menolak memberikan jaminan kepada rakyat yang terkepung di Gaza tidak memiliki peran dalam negosiasi. Perilaku ini adalah noda bagi kalian dan para penguasa kalian yang tidak akan pernah terhapus dari sejarah."

Ia juga menyerukan tindakan segera oleh Umat Islam, dengan mengatakan: "Sangat penting untuk mengirimkan ratusan ribu kapal untuk mematahkan pengepungan. Sungguh memalukan bagi umat Islam untuk melihat tragedi di Gaza dan tetap berdiam diri."