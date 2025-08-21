Peningkatan Signifikan Anggaran Pertahanan Taiwan di Tengah Meningkatnya Ketegangan dengan Tiongkok

Menurut kantor berita ABNA, seiring dengan intensifikasi latihan militer AS di sekitar pulau Taiwan, kabinet pulau otonom ini bermaksud, di bawah tekanan AS, untuk meningkatkan anggaran pertahanan pulau itu menjadi 31,27 miliar dolar, atau 3,3% dari produk domestik brutonya; ini adalah pertama kalinya sejak tahun 2009 anggaran ini akan melebihi tiga persen. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan militer dan politik dari Tiongkok terhadap pulau itu selama lima tahun terakhir dengan tujuan reunifikasi Taiwan dan aneksasinya ke tanah air. Beijing menganggap pulau Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak pernah menolak penggunaan kekuatan militer untuk aneksasinya. Taiwan, yang menolak klaim kepemilikan Tiongkok, juga menghadapi tekanan dari Washington untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya; tekanan yang juga telah diberikan AS pada sekutunya di Eropa.

Lai Ching-te, presiden pulau Taiwan, mengatakan bulan ini bahwa ia bermaksud untuk meningkatkan anggaran pertahanan pulau itu menjadi lebih dari tiga persen dari produk domestik bruto. Jet tempur angkatan udara Tiongkok terbang hampir setiap hari di dekat wilayah udara Taiwan dan secara berkala melakukan latihan militer di dekat perairan pulau itu, yang terbaru pada April tahun ini. Di sisi lain, pada bulan Maret, Tiongkok mengumumkan peningkatan 7,2% dalam anggaran pertahanannya tahun ini, membawanya ke 248,17 miliar dolar, yang melebihi target pertumbuhan ekonomi lima persen yang ditetapkan oleh Beijing untuk tahun 2025.

