Rezim Saudi Eksekusi Seorang Remaja Syiah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Arab Saudi mengeksekusi seorang remaja Syiah bernama Jalal Al-Labbad dari Al-Awamiyah di Qatif. Kementerian Dalam Negeri Saudi menuduhnya "bergabung dengan organisasi teroris asing," tanpa menyebutkan nama kelompok tersebut atau bukti apa pun terkait hal ini.

Al-Labbad ditangkap pada Februari 2017 dalam penggerebekan oleh pasukan keamanan di rumah keluarganya di Al-Awamiyah tanpa perintah pengadilan dan dipindahkan ke lokasi yang tidak diketahui. Sebagaimana lazimnya dilakukan oleh otoritas Saudi, jenazah Jalal Al-Labbad tidak dikembalikan kepada keluarganya. Kerabatnya, yang mendengar berita eksekusi putra mereka melalui media, ditolak untuk menerima kunjungan terakhir dan upacara perpisahan serta duka cita. Jumlah jenazah yang berada dalam tahanan otoritas kini telah mencapai lebih dari 200.

Jalal al-Labbad adalah salah satu dari delapan remaja Qatif yang sebelumnya telah diperingatkan oleh organisasi hak asasi manusia tentang risiko eksekusi. Dengan eksekusinya, nyawa tujuh remaja lainnya, termasuk Yousef al-Manasif dan Abdullah al-Darazi, kini berada dalam bahaya serius.

Hal ini terjadi meskipun Arab Saudi telah berulang kali berjanji bahwa hukuman mati tidak akan dilaksanakan terhadap anak di bawah umur, tetapi meskipun ada peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, komitmen ini diabaikan.