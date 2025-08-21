2 Serangan Udara Israel Menargetkan Lebanon Selatan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dengan meningkatnya ketegangan di perbatasan Lebanon-Israel, sumber media melaporkan dua serangan udara Israel di Lebanon selatan dan jatuhnya sebuah pesawat tanpa awak (drone) di wilayah yang sama.

Menurut laporan tersebut, sebuah pesawat tanpa awak (drone) Israel melancarkan serangan di sekitar wilayah Al-Hosh di Lebanon selatan pada Rabu malam. Serangan udara tentara Israel lainnya juga terjadi di sekitar kota Al-Zarariyya di Lebanon selatan.

Sebelumnya pada hari itu, media Lebanon melaporkan bahwa sebuah pesawat tak berawak kecil Israel telah jatuh setelah menjadi sasaran di daerah Mes Al-Jabal di Lebanon selatan.