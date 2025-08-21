Dujarric: Persetujuan Pembangunan Permukiman di Area E1 Tepi Barat Dikecam

Menurut kantor berita ABNA, Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, mengumumkan: "António Guterres, Sekretaris Jenderal, mengecam persetujuan pembangunan lebih dari 3400 unit permukiman Israel di Area E1 Tepi Barat yang diduduki." Dia menekankan: "Permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah pelanggaran hukum internasional dan bertentangan dengan resolusi PBB." Menurut laporan tersebut, Guterres juga mengatakan bahwa kelanjutan rencana permukiman E1 merupakan ancaman eksistensial bagi solusi dua negara. Sekretaris Jenderal sekali lagi meminta Israel untuk segera menghentikan kegiatan permukiman. Kabinet rezim Zionis pada Rabu malam secara resmi dan final menyetujui pelaksanaan rencana permukiman di area yang dikenal sebagai E1 di Yerusalem Timur; sebuah rencana yang telah berulang kali dihentikan sejak tahun 1990-an karena oposisi internasional. Menurut gerakan "Peace Now" yang memantau pergerakan permukiman, persetujuan rencana ini dilakukan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mencakup pembangunan lebih dari 3401 unit perumahan baru serta pembentukan permukiman baru yang disebut "Ashtahal" dengan 342 unit, di mana bangunan publik juga direncanakan.

Jerman mengecam operasi militer Israel di Gaza dan pembangunan permukiman di Tepi Barat

Steffen Hebestreit, wakil juru bicara pemerintah Jerman, dalam konferensi pers di Berlin, mengecam eskalasi operasi militer, mengatakan: "Kami menolak peningkatan kekerasan dalam konflik ini dan meminta semua pihak dan komunitas internasional untuk segera mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan." Dia menambahkan: "Jerman akan terus berupaya dengan semua cara yang tersedia untuk mewujudkan gencatan senjata seperti itu dan pada saat yang sama akan meningkatkan tekanan untuk pembebasan semua tawanan." Di sisi lain, Joseph Hinzther, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, juga berbicara tentang pembangunan permukiman rezim Zionis di Yerusalem Timur, mengatakan: "Posisi pemerintah kami jelas; kami sangat menolak tindakan-tindakan ini. Pembangunan permukiman adalah pelanggaran hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan." Dia menambahkan: "Tindakan-tindakan ini melemahkan proses untuk mencapai solusi dua negara dan mengakhiri pendudukan di Tepi Barat, yang diminta oleh Mahkamah Internasional."

Belgia menyerukan penghentian operasi Israel di Gaza

Selain itu, Kementerian Luar Negeri Belgia menulis dalam sebuah pesan di halaman pribadinya di jaringan sosial X bahwa negara itu meminta Israel untuk menghentikan operasi "Kereta Gideon 2"; karena, menurutnya, serangan ini menyebabkan kematian warga sipil, kehancuran luas, dan pengungsian orang, dan tidak akan membantu pembebasan tawanan Israel.