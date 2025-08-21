Tantangan Pelucutan Senjata Hizbullah; Bagaimana "Sheikh Naim Qassem" Mengubah Persamaan?

Menurut kantor berita ABNA, surat kabar Lebanon Al-Akhbar dalam sebuah artikel menganalisis lalu lintas diplomatik di Beirut setelah kunjungan Ali Larijani, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran ke Lebanon dan kehadiran utusan AS Thomas Barrack dan Morgan Ortagus di negara itu, dan menulis bahwa utusan Saudi Yazid bin Farhan juga dijadwalkan untuk mengunjungi Beirut. Laporan itu menambahkan bahwa Washington terus mengaktifkan diplomasi tekanan di front Lebanon, dan perwakilannya meminta para pejabat Lebanon untuk menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk melucuti senjata Perlawanan. Meskipun kunjungan ini tampaknya untuk mendorong para pejabat Lebanon, delegasi Amerika pada dasarnya berusaha untuk meninjau posisi Lebanon, terutama setelah kunjungan Ali Larijani ke Beirut. Kunjungan Barrack dan Ortagus tidak berlangsung lama dan mereka segera pergi ke wilayah pendudukan setelah pertemuan selesai. Tarek Mitri, wakil perdana menteri Lebanon, mengatakan kepada saluran Qatar Al-Araby bahwa jika Israel tidak berkomitmen pada dokumen Amerika, Lebanon juga tidak melihat perlunya untuk berkomitmen pada dokumen itu.

Konsekuensi Pidato Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon

Sumber-sumber yang mengetahui menilai pidato terbaru Sheikh Naim Qassem, sekretaris jenderal Hizbullah, sebagai pidato terpenting dan paling keras sejak akhir perang dan mengatakan bahwa kata-kata ini memiliki dampak yang jelas di Lebanon dan membuat para pejabat Lebanon ragu dalam keputusan mereka. Hal ini menyebabkan isi pidato Sheikh Naim Qassem juga diangkat dalam pertemuan Barrack dengan tiga presiden Lebanon dan komandan tentara, Rudolph Heikal. Sumber-sumber yang mengetahui mengungkapkan bahwa Presiden Lebanon Joseph Aoun, dalam pertemuannya dengan Barrack dan Ortagus, mengangkat tiga poin fundamental: Pertama: Aoun menekankan bahwa Lebanon telah mengambil langkah pertama yang diperlukan dan telah memutuskan untuk membatasi senjata dalam jangka waktu tertentu, dan tentara Lebanon bertanggung jawab untuk merumuskan mekanisme pelaksanaan untuk keputusan pemerintah, oleh karena itu Amerika harus mendapatkan persetujuan Damaskus dan Tel Aviv untuk isi kesepakatan, karena Lebanon tidak dapat pindah ke tahap pelaksanaan tanpa langkah-langkah timbal balik. Kedua: Aoun menekankan perlunya mendukung tentara Lebanon dan mengatakan bahwa tentara kekurangan kemampuan dan alat yang diperlukan dan tidak dapat melakukan misi ini sendirian. Dia mengatakan bahwa tentara Lebanon sedang menunggu dukungan. Ketiga: Aoun menyerukan penciptaan infrastruktur yang diperlukan untuk meluncurkan proyek dukungan keuangan dan ekonomi untuk Lebanon.

Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam, dalam pertemuannya dengan Barrack, menekankan perlunya pihak Amerika untuk memenuhi tanggung jawabnya, melalui tekanan pada Israel untuk menghentikan tindakan permusuhan, menarik diri dari titik-titik pendudukan, dan membebaskan tahanan. Dia juga menekankan prioritas untuk mendukung dan memperkuat kemampuan angkatan bersenjata Lebanon dalam hal keuangan dan peralatan, sehingga mereka dapat melakukan misi yang diperlukan.

Menurut seorang sumber resmi yang mengetahui, Aoun dan Salam berpikir bahwa Hizbullah akan diam tentang resolusi pelucutan senjata dan akan terpaksa mundur dan membuat konsesi, terutama mengingat ancaman Israel baru-baru ini, tetapi posisi sekretaris jenderal Hizbullah dalam membela senjata Perlawanan jauh melampaui harapan mereka. Di sisi lain, rezim Zionis dalam posisi politiknya dalam beberapa minggu terakhir telah menolak komitmen apa pun terhadap Lebanon dan terus melanjutkan agresinya terhadap Lebanon di ranah operasional.

Barrack tidak memiliki sesuatu yang baru untuk dikatakan

Sumber dari surat kabar Al-Akhbar, dengan menunjukkan bahwa "Barrack tidak memiliki sesuatu yang baru untuk dikatakan dalam kunjungan ini," menambahkan bahwa Nabih Berri menekankan perlunya Israel untuk menarik diri dari wilayah pendudukan dan menghentikan tindakan permusuhan sebelum ada diskusi tentang pelucutan senjata. Berri mengulangi apa yang dia katakan kepada saluran Al-Arabiya sehari sebelum bertemu dengan Barrack dan menegur dia, mengatakan: "Dalam kunjungan terakhir Anda ke Beirut, sebuah kesepakatan tercapai, mengapa Anda tidak mematuhinya sehingga hal-hal tidak sampai pada titik ini?" Berri juga bertanya kepada utusan Amerika tentang komitmen Israel untuk menghormati perjanjian gencatan senjata dan menarik diri dari wilayah Lebanon ke perbatasan internasional yang diakui dan menekankan bahwa ini adalah awal dari stabilitas di Lebanon dan kesempatan untuk memulai proses rekonstruksi untuk kembalinya penduduk selatan ke daerah tempat tinggal mereka dan untuk menyediakan komponen dukungan untuk tentara Lebanon.