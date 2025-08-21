Israel Meningkatkan Anggaran 2025 / Netanyahu Meningkatkan Anggaran Perang

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (a.s.) - ABNA, pemerintah Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim Zionis, telah menyetujui proposal Kementerian Keuangan rezim tersebut untuk meningkatkan anggaran 2025 rezim Zionis sebesar 31 miliar shekel (9 miliar dolar). Sebagian besar dari jumlah ini dialokasikan untuk apa yang disebut "biaya pertahanan," dan 1,6 miliar shekel (473 juta dolar) juga dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan ke Gaza; sebuah tindakan yang, menurut media Ibrani, bertujuan untuk "memutihkan" citra Tel Aviv.

Alokasi bantuan ini dan pengurangan 3,35% dalam anggaran semua kementerian untuk mendanai biaya perang, serta pemulihan sekitar 600 juta shekel dari anggaran kesepakatan koalisi terkait dengan program pendidikan "Cakrawala Baru" di sekolah-sekolah agama Yahudi (Haredi), telah memicu kemarahan beberapa anggota kabinet Netanyahu. Perubahan ini akan berlaku mulai awal tahun depan, jika disetujui oleh Knesset.

Surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa kementerian di rezim Zionis dengan anggaran yang lebih besar akan menanggung bagian yang lebih besar dari pengurangan, dan Kementerian Keamanan Internal rezim ini akan mengalami pengurangan terbesar. Pada saat yang sama, pemerintah Israel telah mengalokasikan dana untuk mengkompensasi kerusakan perang, yang mencakup 320 juta shekel untuk cuti tanpa bayaran, 100 juta shekel untuk penguatan tempat perlindungan, 135 juta shekel untuk rekonstruksi kompleks pemerintah di Haifa, 100 juta shekel untuk permukiman di utara, dan 298 juta shekel untuk membantu dewan lokal.

Anggaran utama 2025 rezim Zionis sebelumnya telah disetujui pada bulan Maret dengan total 755 miliar shekel (sekitar 205 miliar dolar), tetapi kelanjutan perang melawan Gaza dan konflik di front lain memaksa pemerintah Israel untuk meningkatkan kembali anggarannya. Menurut laporan media Ibrani, defisit anggaran rezim Zionis tahun ini akan mencapai 5,2% dari PDB; angka yang, menurut surat kabar Globes, disebabkan oleh biaya perang Gaza dan konsekuensi negatif dari perang 12 hari melawan Iran.

Kementerian Keuangan Israel telah mengumumkan bahwa peningkatan anggaran ini akan memungkinkan kelanjutan operasi militer yang berat hingga akhir 2025 dan bahkan implementasi skenario pendudukan penuh Gaza. Dengan demikian, batas pengeluaran keseluruhan akan mencapai sekitar 650 miliar shekel. Juga disebutkan bahwa defisit anggaran akan meningkat dari 4,9% menjadi 5,2% dari PDB, yang setara dengan 6 miliar shekel, sebuah angka yang signifikan tetapi jauh lebih kecil dari jumlah peningkatan yang dialokasikan untuk sektor pertahanan.

Kementerian Keuangan Israel menekankan bahwa pendanaan defisit ini akan dimungkinkan dengan peningkatan pendapatan pajak yang melebihi perkiraan sebelumnya.

Selama pertemuan kabinet rezim Zionis, Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel, diserang oleh beberapa menteri kabinet rezim ini karena mengurangi anggaran kementerian untuk menutupi biaya perang. Sebagai pembelaan, dia berkata: "Menjadi Menteri Keuangan di masa perang tidak mudah, terutama ketika Anda harus berhadapan dengan beberapa menteri populis yang hanya mencari berita utama surat kabar." Dia berterima kasih kepada Netanyahu atas dukungannya dan mengklaim bahwa keputusan ini diperlukan untuk mengatasi ancaman eksistensial Iran dan menjamin masa depan Israel.

Israel Katz, Menteri Keamanan rezim Zionis, juga menyebut peningkatan anggaran itu vital dan mengatakan bahwa tindakan ini akan memungkinkan tentara untuk menghadapi ancaman Iran dan mencapai tujuan perang di Gaza.

Namun, sejumlah menteri kabinet rezim Zionis, termasuk Yoav Kisch (Menteri Pendidikan), Itamar Ben-Gvir (Menteri Keamanan Internal), Amichai Eliyahu (Menteri Warisan), dan Yitzhak Vasserlauf (Menteri Pembangunan Negev dan Galilea), menentang keputusan ini. Kisch dan Ben-Gvir mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa mereka akan menentang anggaran yang diusulkan jika keamanan sekolah tidak dijamin.

Ben-Gvir juga menganggap Netanyahu bertanggung jawab atas skandal ini dan berkata kepadanya: "Mengapa Anda memprioritaskan anak-anak Gaza?" Kisch juga, dengan nada tajam, berkata kepada Smotrich: "Kamu adalah pria kecil dengan kebanggaan besar dan kamu lebih memilih anak-anak Gaza daripada anak-anak Israel."

Sebagai tanggapan, Netanyahu menekankan bahwa bantuan yang dialokasikan untuk Gaza tidak akan sampai ke Hamas dan hanya akan ditransfer ke pusat-pusat bantuan dan masyarakat.

Sementara itu, Moshe Gafni, ketua bersama partai "Yahadut HaTorah," juga mengkritik keputusan pemerintah Israel. Dia mengatakan bahwa Netanyahu dan Smotrich, bertentangan dengan perjanjian sebelumnya, telah menyita anggaran yang seharusnya menjadi milik ribuan guru Haredi tanpa izin; sebuah masalah yang telah meningkatkan ketegangan antara partai-partai agama dan pemerintah Israel.