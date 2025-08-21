Kecaman terhadap kebijakan AS yang provokatif terhadap Venezuela

Menurut kantor berita ABNA, Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengutuk ancaman Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan terhadap kedaulatan nasional dan integritas teritorial Venezuela dan memperingatkan tentang dampak dan konsekuensi berbahaya dari petualangan Amerika terhadap perdamaian dan keamanan di wilayah Karibia. Tindakan AS ini, yang merupakan kelanjutan dari kebijakan campur tangan dan ilegal negara ini terhadap bangsa Venezuela, merupakan pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB, khususnya Pasal 2 ayat 4, yang melarang penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan terhadap negara-negara merdeka, dan merupakan tanda yang jelas dari meningkatnya pengabaian pemerintah AS terhadap aturan dan norma dasar hukum internasional.

Republik Islam Iran, dengan mengingatkan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB yang didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa, serta larangan penggunaan kekuatan terhadap negara-negara merdeka, menyatakan solidaritasnya dengan rakyat dan pemerintah Republik Bolivarian Venezuela dan menekankan perlunya perhatian segera dari Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB terhadap situasi yang berpotensi berbahaya dan mengancam perdamaian di wilayah Karibia.