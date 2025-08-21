  1. Home
Pezeshkian: Kunjungan ke Belarusia akan menjadi titik balik dalam hubungan Iran dan Belarusia

21 Agustus 2025 - 10:23
News ID: 1718875
Source: ABNA
Masoud Pezeshkian menulis di halaman pribadinya: Kunjungan ke Belarusia akan menjadi titik balik dalam hubungan Iran dan Belarusia dan akan membawa hasil dan pencapaian yang cemerlang.

Menurut kantor berita ABNA, Masoud Pezeshkian, presiden negara kita, setelah kembali dari kunjungan resminya ke Belarusia, menulis di halaman pribadinya: Kunjungan ke Belarusia akan menjadi titik balik dalam hubungan Iran dan Belarusia dan akan membawa hasil dan pencapaian yang cemerlang. Ia menambahkan: Republik Islam Iran sangat mementingkan pengembangan hubungan dengan Belarusia dan peta jalan yang ada antara kedua negara akan segera diubah menjadi dokumen kemitraan strategis yang komprehensif.

