Pezeshkian: Kunjungan ke Belarusia akan menjadi titik balik dalam hubungan Iran dan Belarusia

Menurut kantor berita ABNA, Masoud Pezeshkian, presiden negara kita, setelah kembali dari kunjungan resminya ke Belarusia, menulis di halaman pribadinya: Kunjungan ke Belarusia akan menjadi titik balik dalam hubungan Iran dan Belarusia dan akan membawa hasil dan pencapaian yang cemerlang. Ia menambahkan: Republik Islam Iran sangat mementingkan pengembangan hubungan dengan Belarusia dan peta jalan yang ada antara kedua negara akan segera diubah menjadi dokumen kemitraan strategis yang komprehensif.