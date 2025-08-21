Yaman: Pasien Meninggal Akibat Terhentinya Penerbangan dari Bandara Sana’a akibat Serangan Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman mengumumkan bahwa banyak pasien di negara itu meninggal dunia setelah penerbangan dari Bandara Internasional Sana’a dihentikan menyusul hancurnya pesawat terakhir milik maskapai Yaman akibat serangan udara Israel. Kondisi ini membuat ribuan warga yang membutuhkan perawatan di luar negeri kehilangan akses medis.

Menteri Kesehatan Yaman, Ali Shaiban, menegaskan bahwa nyawa-nyawa hilang bukan hanya karena penyakit, tetapi juga akibat langsung dari penutupan bandara. Ia bersama Menlu Jamal Amir membahas opsi alternatif untuk mengatasi krisis kesehatan di tengah blokade.

Serangan Israel terhadap infrastruktur vital di wilayah Yaman, termasuk pelabuhan Hudaydah dan Bandara Sana’a, dimulai sejak Juli 2024. Sebagai balasan, Angkatan Bersenjata Yaman meningkatkan serangan rudal dan drone ke wilayah Israel serta memperingatkan bahwa semua kapal perusahaan yang bekerja sama dengan pelabuhan Israel akan menjadi target, sebagai bentuk dukungan bagi rakyat Gaza.