Apa yang Terjadi di Gaza Hari ini Adalah Puncak Kebuasan dan Terorisme

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Sayyid Sajid Ali Naqvi, Ketua Dewan Ulama Syiah Pakistan, menyatakan bahwa tragedi yang terjadi di Palestina, khususnya Gaza, merupakan puncak kebuasan dan terorisme. “Tamak dan haus darah bahkan tidak menyisakan anak-anak yang tak berdosa,” tegasnya.

Dalam pesannya memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia, ia menilai penderitaan yang dihadapi umat manusia saat ini berakar dari kerakusan dan sifat haus darah yang diwariskan individu hingga negara. Menurutnya, hal itu nyata terlihat dalam genosida, kelaparan paksa, dan tumpahnya darah anak-anak di Gaza, sementara dunia yang mengaku beradab memilih diam.

Ayatullah Naqvi juga mengecam kolonialisme modern yang terus menindas bangsa-bangsa, dari tragedi Hiroshima hingga pendudukan Irak, serta dukungan terhadap rezim Israel dan pemerintah fasis seperti Modi di India. Ia menegaskan, kegagalan PBB dalam menghadapi kejahatan ini menunjukkan kelemahannya di hadapan kekuatan arogan dunia.