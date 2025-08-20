Galeri Foto: Kehadiran Ayatullah Reza Ramezani di Rute Arbain Husaini

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Ayatullah Reza Ramezani, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait as mendampingi rombongan peziarah Arbain di Thariq al-Husain (rute jalan kaki dari Najaf ke Karbala). Di sepanjang rute ini, Ayatullah Ramezani menghadiri beberapa prosesi internasional dan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat dalam prosesi ini atas pengabdian mereka kepada para peziarah Imam Husain as.