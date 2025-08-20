Galeri Foto: Kepedulian dan Kasih Sayang di Rute Arbain

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Selama hari-hari Arbain, jalan-jalan di sekitar makam suci Imam Husain as dan Sayid Abul Fadhl Abbas as di Karbala, kota suci, menjadi saksi kehadiran jutaan peziarah yang datang ke negeri cahaya ini dari berbagai belahan dunia. Rute-rute ini, dengan aroma persembahan yang harum dan suara ratapan, telah menunjukkan perwujudan cinta dan pengabdian yang unik kepada Allah Swt dan penghulu para Syuhada, dan kerumunan besar peziarah yang berjalan kaki telah menciptakan pemandangan kasih sayang dan solidaritas yang indah. Para penyelenggara prosesi juga menyambut tamu-tamu cahaya ini dengan hangat dan tulus, dengan menyediakan layanan keramahtamahan dan akomodasi.