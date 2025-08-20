Fried Solidaritas Meksiko untuk Palestina di Jalan-Jalan Ibu Kota

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ribuan orang turun ke jalan-jalan Mexico City dalam aksi besar bertajuk “Meksiko untuk Palestina” pada Minggu (17/8). Mereka mengecam kejahatan rezim Zionis dan dukungan Amerika Serikat, serta menuntut dihentikannya genosida di Gaza dan pengiriman bantuan kemanusiaan segera.

Aksi yang dimulai dari Monumen Malaikat Kemerdekaan hingga berakhir di Plaza Tlaquepaque ini diikuti pelajar, seniman, serikat buruh, aktivis hak asasi, bahkan sejumlah pejabat. Massa membawa bendera Palestina dan poster bertuliskan “Ini bukan perang, ini genosida” serta menyerukan pemutusan semua hubungan Meksiko dengan Israel.

Tokoh budaya Paco Ignacio Taibo II menyebut tragedi Gaza sebagai “aib bagi kemanusiaan” dan menegaskan bahwa Meksiko harus berdiri di sisi korban, bukan pelaku genosida. Para peserta juga mengecam dukungan tanpa syarat Amerika Serikat terhadap Israel yang telah menewaskan lebih dari 61 ribu warga sipil, termasuk ratusan jurnalis.

Dalam aksi tersebut juga dipamerkan monumen perlawanan bertuliskan “Dari Sungai hingga Laut, Palestina akan merdeka”. Meskipun terjadi insiden kecil dengan aparat, demonstrasi berlangsung damai dan ditutup dengan seruan global untuk mengakhiri blokade Gaza.