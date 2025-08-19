Presiden Iran Kunjungi Masjid Biru di Yerevan dan Melaksanakan Salat Berjamaah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pada Senin malam (18/7) selama kunjungan ke Armenia, Dr. Peshkian mengunjungi Masjid Biru di Yerevan, mengunjungi berbagai bagian masjid, dan melaksanakan salat Magrib dan Isya bersama para jamaah.

Masjid Biru Yerevan (Masjid-Madras Hossein Ali Khan) berasal dari abad ke-18 Masehi, bertepatan dengan abad ke-12 Masehi, dan dibangun di dekat alun-alun (bazar bersejarah Yerevan); tempat yang sekarang digunakan sebagai bangunan beratap besar yang disebut Bazar Lama.

Masjid Biru juga dikenal dengan nama Hossein Ali Khan, pendirinya. Masjid-madrasah ini, yang berfungsi sebagai masjid (utama) kota, dibangun pada tahun 1179 Masehi dengan biaya lebih dari 6.000 toman, yang dibiayai oleh Hossein Ali Khan (Qajar) Biglarbey, penguasa Yerevan, dan sekarang terletak di pusat kota.

Antara tahun 1826 dan 1912, kondisi bangunannya masih baik dan masjid relatif aktif. Namun, lambat laun struktur di sekitarnya memburuk dan, akibat pengaruh rezim komunis di Armenia, kegiatan keagamaannya pun ditutup secara bertahap. Akhirnya, pada tahun 1996, dengan dimulainya kerja sama antara Iran dan Armenia untuk menghidupkan kembali masjid ini, restorasi monumen bersejarah ini pun menjadi agenda.

Pada tahun 1930, berkat upaya dan inisiatif beberapa intelektual, serta untuk menyelamatkan masjid dari kehancuran dan pembongkaran, dengan izin dari pemerintah, masjid ini menjadi Museum Sejarah Alam dan Museum Sejarah Yerevan.