Simbol Ghadir Dihancurkan oleh Kelompok Takfiri Sipah-e-Sahaba di Pakistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekelompok orang yang berafiliasi dengan organisasi teroris Sipah-e-Sahaba yang dipimpin oleh Muhammad Amir Farooqi menyerang dan menghancurkan simbol peringatan Hari Ghadir di kota Bhat Shah, Pakistan.

Farooqi sebelumnya menyebut pembangunan simbol ini sebagai penghinaan dalam pidato publik dan mengancam akan menghancurkannya.

Tindakan ini mendapat reaksi keras dari komunitas Syiah, dan para aktivis agama menyerukan agar Farooqi dan rekan-rekannya segera ditangkap oleh aparat keamanan dan peradilan. Mereka memperingatkan bahwa jika pemerintah menunda, pihak berwenang akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi dan kemungkinan protes.