Ketua Dewan Al-Wefaq: “Israel Raya” Membongkar Ilusi Hubungan Sebagian Arab dan Muslim dengan Rezim Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ketua Dewan Al-Wefaq Bahrain, Sayyid Jamil Kazem, menegaskan bahwa pernyataan perdana menteri Zionis tentang “Israel Raya” membuktikan ilusi sebagian negara Arab dan Islam yang menganggap rezim ini sebagai negara damai. Ia menyebut kejahatan Zionis di Palestina, termasuk bombardir, blokade, kelaparan, dan perusakan lingkungan, sebagai genosida dan kejahatan perang yang didukung penuh AS, Barat, serta rezim-rezim penurut.

Kazem menekankan bahwa rezim Zionis adalah “akar kejahatan” dan “tumor kanker” yang mustahil hidup berdampingan, sehingga harus dicabut hingga ke akarnya.

Dalam pernyataan terpisah, delapan organisasi politik Bahrain mengecam keras klaim “Israel Raya”, menyebutnya sebagai ambisi kolonial dan mimpi sakit yang mengancam keamanan Arab serta stabilitas regional. Mereka menuntut negara-negara Arab dan Islam bersatu, menghentikan normalisasi, dan mendukung rakyat Palestina untuk merdeka di seluruh tanah airnya.