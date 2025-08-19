Tanggapan Staf Pengarah Lingkungan Hidup Seminari Ilmiah terhadap Omong Kosong Netanyahu

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (as) - Abna -, Staf Pengarah Lingkungan Hidup Seminari Ilmiah mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas omong kosong Benjamin Netanyahu, pemimpin geng kriminal rezim Zionis, mengenai masalah air di Iran.

Berikut adalah teks pernyataan staf tersebut yang ditujukan kepada rakyat Iran:

Rakyat Iran yang terkasih dan pembangun peradaban; Salam Beberapa waktu lalu kita menyaksikan pernyataan-pernyataan kosong dan tidak berdasar dari para pemimpin rezim Zionis terhadap Republik Islam Iran mengenai masalah air. Klaim-klaim ini muncul dari ketidakmampuan dan keputusasaan dalam menghadapi krisis internal rezim pembunuh anak-anak, dan diucapkan sementara wilayah pendudukan mengalami situasi stres air yang lebih parah daripada Iran.

Wilayah pendudukan memiliki luas kurang dari seperseratus dari Iran; tetapi sejak pendudukan oleh rezim kriminal ini, "Sungai Yordan" dan "Danau Hula" telah mengering, dan rezim ini juga gagal dalam merevitalisasi "Laut Mati" dan "Danau Tiberias." Oleh karena itu, lebih baik para pemimpin korupnya tidak berfantasi untuk membantu negara besar dan kuno seperti Iran yang bangga!

Iran Islam, dengan pendekatan yang adil, berusaha untuk memenuhi kebutuhan air di semua wilayah negara, sedangkan rezim Zionis telah merampas sumber daya air dari warga Palestina dan penduduk asli wilayah tersebut dan memberikannya kepada para pemukim perampas, dan sekarang selama berbulan-bulan telah membuat rakyat Gaza yang tertindas dan berani menghadapi kematian yang kejam akibat haus dan lapar. Selain itu, rezim perampas ini, dengan melancarkan berbagai perang, juga telah merebut sumber daya air negara-negara tetangga. Bagaimana sekarang ia bisa dengan munafik mencoba menipu rakyat Iran yang bijaksana?

Bangsa Iran, dengan peradaban beberapa ribu tahun, adalah orang-orang yang paling bijaksana yang tahu dan dapat beradaptasi dengan stres air di tanah ini; jika mereka tidak disesatkan oleh gambaran fatamorgana yang diciptakan oleh musuh dan orang yang tidak tahu, dan mengambil jalan kemerdekaan. Contoh dari resep-resep yang salah ini, yang menyebabkan kekeringan dan penurunan muka tanah di Iran selama era gelap ketergantungan dan dominasi rezim Pahlavi, adalah rencana Amerika "Poin Empat Truman" dan rencana Israel "Pengembangan Dataran Qazvin"; rencana-rencana yang, dengan kehadiran ratusan ahli Amerika dan Israel, memulai dan sayangnya melembagakan penggalian sumur dalam dan perubahan pola tanam berdasarkan iklim kering menjadi pertanian Mediterania di tanah ini!

Namun, setelah Revolusi Islam, Iran telah mencapai prestasi signifikan dalam sistem modern penyimpanan dan transfer air, irigasi permukaan dan bawah permukaan (permeabel), pengolahan dan daur ulang air limbah, dan desalinasi, dan sekarang dianggap sebagai salah satu negara produsen dan bahkan pengekspor peralatan ini.

Pabrik desalinasi darat terbesar di dunia dirancang oleh para ahli Iran dan dibangun di provinsi Sistan dan Baluchestan. Pabrik desalinasi ini memiliki kapasitas untuk memurnikan 100.000 meter kubik air per hari. Pipa air terpanjang di dunia juga terkait dengan transfer air dari pabrik desalinasi ke dataran tinggi pusat Iran. Iran juga memiliki rencana komprehensif untuk pengembangan pabrik desalinasi surya.

Iran Islam adalah salah satu pelopor dunia dalam manajemen DAS terpadu. Perencanaan komprehensif untuk konservasi sumber daya air, pengendalian banjir, dan pemanfaatan optimal sumber daya air dalam bentuk proyek-proyek seperti pengelolaan DAS biologis dan penanaman vegetasi untuk konservasi air dan tanah secara bersamaan, pembangunan bendungan dan tanggul darat dan bawah tanah, sumur pengisian akuifer, dan pengembangan sungai bawah tanah (qanat) sedang berlangsung. Pendekatan ilmiah dan komprehensif ini telah menghasilkan penggunaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Krisis air dalam dimensi global berakar pada pemanasan global, penguapan sumber daya air, pola produksi dan konsumsi yang salah, dan pemborosan. Tidak diragukan lagi, rakyat besar kita, dengan dukungan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman peradaban mereka yang gemilang, akan terbebas dari stres air ini dan, dengan keputusan besar untuk mereformasi metode penggunaan air dan memperbaiki pendekatan terhadap masalah air dan lingkungan, tidak akan membiarkannya disalahgunakan sebagai faktor krisis dan akan mengubah ancaman ini menjadi titik kekuatan dan kemakmuran negara.

Tidak seperti rezim Zionis yang telah menjadikan sumber daya air sebagai penyebab ketegangan dan konflik, Iran Islam siap untuk kerja sama konstruktif dengan negara-negara di kawasan dan dunia Islam dalam manajemen sumber daya air dan transfer teknologi air.

Akhirnya, kami memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar rakyat Iran meraih kemenangan dalam melewati kesulitan-kesulitan ini dengan bijaksana.

Staf Pengarah Lingkungan Hidup Seminari Ilmiah