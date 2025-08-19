Salah Satu Komandan ISIS Tewas di Afghanistan Timur

Menurut kantor berita AhlulBayt (as) - Abna -, sumber-sumber lokal di provinsi Nangarhar, di Afghanistan timur, mengonfirmasi kematian "Haji Musa," seorang komandan buronan kelompok teroris ISIS di distrik Dara-e-Noor di provinsi tersebut.

Berdasarkan laporan sumber-sumber lokal, Haji Musa, yang melarikan diri dari serangan beberapa hari sebelumnya, tewas setelah operasi pengintaian dan pengejaran oleh Taliban.

Dia dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka kelompok teroris ISIS di provinsi Kunar, Nangarhar, dan Laghman.

Sebelumnya, "Hamdullah Fitrat," wakil juru bicara pemerintah Taliban, sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang diungkapkan oleh Rusia tentang kegiatan ISIS di Afghanistan, telah menekankan bahwa kelompok teroris ini telah ditekan di negara itu dan tidak lagi memiliki kehadiran yang efektif.

Dia menambahkan bahwa rakyat Afghanistan menentang ekstremisme dan bahwa pemerintah Kabul juga telah mengambil langkah-langkah serius untuk memastikan keamanan.