Menurut kantor berita Abna, mengutip Russia Al-Youm, surat kabar Wall Street Journal melaporkan, mengutip pejabat Eropa, bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak menolak rencana pertukaran wilayah dengan Rusia selama pertemuannya tadi malam dengan rekan sejawatnya dari Amerika, Donald Trump.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Zelensky, pada saat yang sama, menekankan bahwa akan sulit untuk mengatasi pertimbangan konstitusional di Ukraina.

Menurut laporan ini, presiden Ukraina menyinggung masalah yang dihadapi dalam proses pemindahan penduduk negara itu dan pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi Ukraina, tetapi mengatakan bahwa "dia dapat mempertimbangkan pertukaran yang proporsional."

Sebelumnya, presiden Ukraina telah menyatakan dalam sebuah wawancara: "Menyerahkan wilayah Ukraina kepada Rusia tidak mungkin."

Setelah mengadakan pertemuan di Gedung Putih, dia berkata: "Kami tidak membutuhkan gencatan senjata, tetapi kami membutuhkan perdamaian yang nyata."

Zelensky menekankan bahwa masalah tanah Ukraina sangat penting, dengan mengatakan: "Saya akan membahas masalah ini dengan Putin dalam pertemuan saya dengannya."

Dia menyatakan: "Saya memiliki diskusi mendalam dengan Trump mengenai wilayah Ukraina."