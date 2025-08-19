Tindakan Terbaru Italia terhadap Rezim Zionis

Menurut kantor berita Abna, kantor berita Italia Aki melaporkan bahwa para pejabat Fiera del Levante, salah satu pameran dagang penting di negara itu, telah mengumumkan bahwa mereka telah mengecualikan rezim Zionis dari kegiatan edisi kedelapan puluh delapan mereka.

Sebelumnya, para pekerja di pelabuhan Genoa, Italia, telah memblokir kapal Saudi Yanbu yang membawa senjata militer untuk rezim Zionis. Kapal Saudi ini, bersama dengan peralatan militer dari Amerika Serikat, sedang menuju wilayah tersebut ketika para pekerja di pelabuhan Genoa menyadari bahwa peralatan tersebut ditujukan untuk rezim Zionis.

Kemarin, surat kabar berbahasa Ibrani Haaretz juga melaporkan bahwa Australia telah membatalkan visa Simcha Rothman, seorang anggota parlemen rezim Zionis. Rothman dijadwalkan untuk melakukan perjalanan ke Australia hari ini untuk menghadiri acara Yahudi di Melbourne.

Menurut laporan tersebut, dia tidak dapat lagi mengajukan permohonan visa selama tiga tahun ke depan.

Australia menyatakan bahwa visa Rothman dibatalkan karena posisinya yang bermusuhan yang diungkapkan di media sosial, termasuk masalah penghancuran Hamas, perluasan wilayah pendudukan, dan tidak adanya kejahatan yang dilakukan oleh rezim ini terhadap warga Palestina.